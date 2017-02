Cum imi schimb telefonul Galaxy Note 7, cu unul fara risc de explozie?

Samsung Romania a lansat o pagina informativa pentru a veni in ajutorul clientilor care au achizitionat intre 16 august 2016 si pana in prezent un Galaxy Note 7, telefoane etichetate cu risc ridicat de explozie.

Astfel, cei care detin in acest moment un phablet cu S Pen Note 7, si doresc sa il schimbe pentru a nu mai exista teama si riscul unei explozii a bateriei acestui gadget, pot cere inlocuirea produsului in magazinul de unde el a fost achizitionat. In cazul in care nu va mai doriti un Note 7, aveti si optiunea de a alege dintre un S7 si S7 Edge, iar diferenta de bani va va fi restituita conform aceleasi pagini deschise de Samsung Romania.

Dar ce se intampla in cazul in care ati achizitionat si accesoriile originale ale acestui gadget si nu va mai doriti un astfel de produs? Din pacate, Samsung nu lamureste si acest aspect, dar vom incerca sa ii contactam in acest sens.

Tot pe aceasta pagina gasiti si un numare de telefon fix pus la dispozitia clientilor de catre call center-ul companiei Samsung Electronics Romania, numar la care puteti suna de luni pana vineri, intre orele 09:00-18:00, pentru a va rezolva aceasta problema.

Customer Service Center Samsung – 08008 726 78 64

De retinut ca telefoanele predate nu vor fi inlocuite cu noile modele Note 7, decat incepand cu data de 19 septembrie 2016, conform producatorului sud coreean.

Daca ati reusit sa finalizati aceasta producedura cu succes sau daca intampinati probleme in inlocuirea phablet-ului, va rugam, sa lasati un comentariu pe acest articol.