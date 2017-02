iPhone 7 si iPhone 7 Plus, anuntate cu difuzoare stereo si baterie mai buna

Apple a anuntat astazi, 7 septembrie, in San Francisco, noile telefoane iPhone 7 si iPhone 7 Plus, cu foarte multe noutati printre care se numara si doua difuzoare stereo, rezistenta la apa si praf, o baterie cu cel putin 2 ore mai buna pe modelul standard de 4.7″ (numai 1 ora mai buna pe cel de 5.5″ fata de modelul iPhone 6S Plus) si un un design mai frumos si durabil la care se adauga si doua variante de culoare Jet Black (lucios) si Black (mat), iar spatiul de stocare intern standard este de 32GB.

In plus, noua generatie de telefoane smart de la Apple, iPhone 7 si iPhone 7 Plus, beneficiaza de o camera foto noua cu blit Quad LED True Tone care capteaza mai multa lumina, dispun de cel mai bun display de pana acum disponibil pe un iPhone (cu pana la 25% mai luminos, dar si o gama mai larga de culori), vine cu chipsetul A10 ce este de 2 ori mai rapid ca cel de pe iPhone 6, sistemul de operare iOS 10 si o pereche de casti wireless AirPods. Astfel, de pe noile iPhone-uri dispare jack-ul audio de 3.5mm, dar veti primi in cutie un adaptor la un capat cu mufa pentru portul lightning connector + 3.5mm jack la celalalt capat.

Diferentele dintre cele doua modele iPhone 7 si iPhone 7 Plus anuntate astazi, sunt la capitolul dimensiunea display-ului: modelul plus este echipat cu un ecra de 5.5″ in diagonala si la camera foto, acelasi model plus vine cu doua camere de 12MP (una standard si a doua pentru a putea realiza efectul de adancime in fotografii).

Conform informatiilor oferite de producatorul american in cadrul conferintei de presa, iPhone 7 si iPhone 7 Plus vor fi disponibile la precomanda din data de 9 septembrie 2016 (in Romania dupa alte 2 saptamani), in variante de culoare: Jet Black, Black, Gold, Rose Gold si Silver de 32 / 128 / 256GB la pretul de pornire de 649$ pentru modelul 7, respectiv de la 749$ modelul 7 Plus. Livrarile vor incepe pe data de 16 septembrie, insa nu si in Romania.