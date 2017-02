Reactie intarziata din partea Samsung Romania, legata de explozia telefoanelor Note 7

Reactie intarziata din partea Samsung Romania, cu privire la problema exploziei anumitor modele de Galaxy Note 7.

Telefoanele Galaxy Note 7 au fost lovite de ceea ce se numeste o defectiune din fabrica a baterie anumitor loturi de astfel de gadgeturi cu S Pen, motiv pentru care, Samsung Electronics, a anuntat spre finalul saptamanii trecute ca va retrage de pe piata dispozitivul. Se estimeaza ca producatorul sud-coreean ar fi comercializat peste 2.5 milioane de Note 7 la nivel global (in Romania, stocul a fost epuizat cu mult inainte ca el sa apara fizic pe raft), si ca aceasta mutare le va aduce o paguba “sfasietoare”, dupa cum a declarat Koh Dong Jin, seful Samsung Smartphone Business, adica, undeva in jurul a 1 miliard de dolari. Cel putin atat estimeaza analistii din piata.

Lumea astepta de cateva zile un raspuns oficial din partea Samsung Romania in aceasta priviinta, insa raspunsul a intarziat sa vina desi, riscul exploziei unui astfel de gadget este in continuare destul de ridicat. Aceasta deoarece nu se stie cu exactitate cate unitati cu acest defect de fabrica au ajuns in tara noastra.

Iata ca, astazi, 7 septembrie, Samsung Romania a publicat un anunt oficial pe pagina sa de Facebook, prin care instiinteaza toti clientii de Note 7 ca le vor fi schimbate gadgeturile cu altele noi prin intermediul magazinului de unde au achizitionat terminalul. Acest lucru se va intampla incepand cu data de 19 septembrie 2016, conform aceluiasi post de pe Facebook.

“Siguranța utilizatorilor Samsung este prioritară pentru noi, motiv pentru care vânzările și livrările de Galaxy Note7 au fost suspendate temporar. Utilizatorilor care dețin deja un Galaxy Note7 le va fi schimbat dispozitivul cu unul nou, începând cu 19 septembrie 2016, prin intermediul magazinului de unde au achiziționat produsul. Mai multe detalii cu privire la programul de înlocuire aici:”

In cazul in care nu va doriti inlocuirea actualului terminal cu un altul nou, puteti cere schimbarea lui cu un Galaxy S7 sau un S7 Edge, restul de bani fiindu-va restituiti de magazin.

Pentru mai multe informatii despre acest program de schimbare a terminalului Galaxy Note 7, accesati acest link.