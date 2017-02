Apple Watch 2, lansat cu GPS, suport Pokemon Go si rezistenta la apa

Apple Watch 2, anuntat oficial. Ce e nou?

In cadrul conferintei de presa gazduita de Apple la San Francisco, gigantul american a anuntat si noul Apple Watch 2, a 2-a generatie de smartwatch lansata de celebra companie, conferinta unde iPhone 7 si 7 Plus au fost anuntate. Desi, la prima vedere design-ul noului smartwatch nu sufera schimbari majore, putand fi usor confundat cu prima generatie de anul trecut, noul Apple Watch 2 are noi dotari notabile.

Noul smartwatch de la Apple dispune de un nou procesor dual-core, numit S2, procesor ce ofera o viteza cu 50% mai mare fata de generatia precedenta. Chiar si display-ul acestuia are o luminozitate mai sporita cu 50% fata de modelul de anul trecut, astfel ca vizibilitatea in mediul extern este de doua ori mai buna. Rezistenta la apa este o caracteristica notabila, astfel ca dispozitivul poate rezista la adancimi de pana la 50 de metri. Mai mult, noul smartwatch are si GPS integrat, conectandu-se direct la satelit si oferind date in timp real privind pozitia pe harta.

Evident, la fel ca generatia precedenta, noul Apple Watch 2 dispune de functii de afisare a notificarilor de pe smartphone, cum ar fi apeluri si mesaje, utilizatorul avand posibilitatea de a interactiona prin intermediul ceasului inteligent, alaturi, bineinteles, de functii destinate celor pasionati de sport. Noul Apple Watch 2 ruleaza WatchOS 3, iar pentru fanii Pokemon GO, cei de la Apple au decis sa introduca o functie speciala. Astfel, utilizatorul va fi anuntat prin smartwatch atunci cand un pokemon este in apropiere si poate afla mai multe detalii despre acesta.

Compania Apple a realizat si o editie Apple Watch 2 in parteneriat cu Nike, model numit Nike+ Edition, destinat exclusiv celor care practica diferite sporturi. Cat despre pretul Apple Watch 2, acesta difera in functie de alegere, utilizatorul avand posibilitatea de a alege dintre o varianta din aluminiu, otel inoxidabil si, pentru categoria de lux, modelul din aur va lipsi, in locul acestuia fiind disponibila o constructie din ceramica alba, iar pretul este mult mai mic decat modelul placat cu aur lansat pe generatia de anul trecut. Pretul pentru modelul de aluminiu, otel inoxidabil si Nike+ Edition este de $369, iar cel realizat din ceramica alba are un pret de $1249. Pre-comenzile vor incepe cu data de 9 Septembrie, livrarile incepand cu data de 16 Septembrie, exceptand modelul Nike+ Edition, ce-si va face aparitia pe piata la sfarsitul lunii Octombrie.