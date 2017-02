Galaxy Note 7, cauza incendierii unui Jeep

Galaxy Note 7 loveste din nou!

La doar o saptamana dupa ce Samsung a anuntat ca opreste vanzarea phablet-ului Galaxy Note 7, datorita numeroaselor explozii cauzate de baterie, un caz mult mai grav a fost semnalat in Florida, SUA, unde un Jeep Grand Cherokee a fost cuprins de flacari din cauza unui Galaxy Note 7 lasat in masina la incarcat.

Pagubitul, Nathan Dornacher, declara ca si-a lasat masina in fata casei, cu aerul conditionat pornit si telefonul la incarcat, iar cand s-a intors, acesta si-a gasit masina in flacari. Americanul sustine ca unitatea Galaxy Note 7 a fost achizitionata in urma cu 5 zile, nefiind la curent cu stirile privind problema cu exploziile bateriilor la noul phablet lansat de Samsung, dar nici privind procedura de returnare si inlocuire a acestora.

Oficialii din cadrul companiei Samsung sunt la curent cu acest caz, familia Dornacher sustinand pe Facebook ca sunt in stransa legatura cu compania sud-coreeana, adaugand ca cei de la Samsung vor trimite pe cineva sa investigheze tot ceea ce s-a intamplat.

Intre timp, vocile lansate in mediul online blameaza familia Dornacher privind acest incendiu, zvonindu-se ca motivul ar fi ca acestia vor sa escrocheze firma de asigurare, lucru ce ar aduce un beneficiu financiar asupra lor. Insa acestia au dezmintit informatiile, declarand pe profilul personal de Facebook ca asigurarea pe care o au este una minima care nu va acoperi paguba, spunand in acelasi timp ca vor inlocui masina atunci cand isi vor permite, dar ca nu vor nimic de la nimeni. In plus, acestia au dezmintit faptul ca-si vor lua un avocat, lucru zvonit de vocile din mediul online.

Este Galaxy Note 7 raspunzator de incendierea masinii? Nathan Dornacher asa sustine, postand chiar si imagini cu terminalul Note 7 ars in totalitate, alaturi de cateva fotografii care arata daunele produse de incendiu.

Este limpede ca Galaxy Note 7 continua sa creeze probleme in randul utilizatorilor. Explozia bateriei Galaxy Note 7 prezinta un real pericol pentru siguranta utilizatorilor, riscand sa incendieze masini sau case daca terminalul este lasat nesupravegheat.

Daca sunteti utilizator de Galaxy Note 7 va recomandam sa apelati la procedura de returnare si inlocuire a dispozitivului in cauza, evitand astfel un risc de incendiu. Iar daca cunoasteti si alti utilizatori care detin acest phablet, dar nu sunt la curent cu privire la problema aceasta, va recomandam sa ii instiintati cat mai repede.