Pretul telefoanelor iPhone 7 in retail si anuntul facut de operatorii telecom

Pretul telefoanelor iPhone 7 in retail si primele detalii despre disponibilitatea telefoanelor Apple la operatorii telecom.

Au trecut 2 zile de cand au fost lansate pe piata telefoanele Apple iPhone 7 si, iata ca, avem primele detalii despre pretul noii generatii de iPhone, pe care foarte multa lume il asteapta.

Ca in fiecare an, magazinul de retail QuickMobile este primul care aduce pe stoc cel mai dorit smartphone de pe planeta, si odata cu acest anunt facut de magazin, avem si primele informatii despre pretul la care ele vor fi comercializate in retailul romanesc.

Modelul iPhone 7 in varianta 32 GB pe toate culorile (negru, negru mat, argintiu, auriu si rose gold) are un pret de 3.499 lei, modelul de 128 GB costa 3.999 lei, iar modelul de 256 GB sare de 4 mii de lei si va costa 4.499 lei.

Modelul iPhone 7 Plus de 32 GB (negru, negru mat, argintiu, auriu si rose gold) este listat la 4.099 lei, cel de 128 GB la 4.599 lei, iar cel de 256 GB trece de 5 mii de lei costand 5.099 lei.

Telekom

Orange

Ambele modele vor fi disponibile si in oferta operatorilor telecom la precomanda insa, abia o saptamana mai tarziu, din 16 septembrie, iar livrarile catre clienti vor incepe de pe data de 23 septembrie 2016, au comunicat companiile Vodafone si Telekom catre Gadget Talk Romania. Din pacate, acestia, nu au dorit deocamdata, sa dezvaluie ofertele la abonament si preturile telefoanele Iphone 7, dar vom reveni cu detalii atunci cand acestia le vor comunica presei.

Update: Magazinul de retail eMAG accepta si el precomenzi pentru noile telefoane Apple iPhone