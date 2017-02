Afla cum te poti feri sa cumperi un Galaxy Note 7 defect

Procesul de returnare si inlocuire a unitatilor de Galaxy Note 7 defecte este in plina desfasurare, urmand ca in jurul datei de 19 Septembrie, noile unitati sa revina in posesia utilizatorilor din Europa, respectiv in portofoliul retaileri-lor si operatorilor telecom. Noi informatii oferite chiar de compania Samsung te pot ajuta sa afli cum te poti feri sa cumperi un Galaxy Note 7 defect, sau poti afla daca unitatea inlocuita este una sigura, fara defect.

Asadar, noile unitati Galaxy Note 7 ce vor fi comercializate, inclusiv unitatile ce vor urma sa revina in posesia utilizatorilor care au returnat produsul, vor avea o inscriptie speciala pe cutia phablet-ului. Mai exact, pe sticker-ul unde se afla seria IMEI ar trebui sa fie afisat un patratel negru si un “S” albastru, ceea ce inseamna “safe” (sigur).

Aceasta procedura de verificare este utila mai ales in cazul in care optezi pentru achizitia pe viitor a unui Galaxy Note 7. Asa te poti feri sa cumperi un Galaxy Note 7 defect, pentru ca exista ipoteza ca retailer-ul sa iti vanda o unitate care face parte din lotul cu probleme.

Conform Samsung UK, explicatia data cu privire la problemele cu bateriile Galaxy Note 7 este una simpla: o eroare foarte rara a procesului de productie. Samsung a mai dezvaluit si detalii cu privire la cele 35 de cazuri in care bateriile au explodat, 17 cazuri fiind din Coreea de Sud, 17 cazuri din SUA si doar un caz in Taiwan.

sursa