Ce spun oamenii despre “noul iPhone 7” (razi cu lacrimi)

Noul iPhone 7 – Primele pareri din public

Nici nu a fost bine anuntat iPhone 7 si 7 Plus, ca noile smartphone-uri de la Apple au ajuns in centrul atentiei prin fel si fel de glume legate de design, de lipsa portului jack pentru casti si altele. Insa cea mai amuzanta farsa a fost facuta in cadrul show-ului “Jimmy Kimmel Live” din SUA, unde cativa americani (naivi) de pe strada au testat “noul iPhone 7”.

Persoanelor li s-a cerut actual lor iPhone, sub pretextul ca exista o functie ce va transfera toate datele si setarile pe noul iPhone 7. In realitate, actualul lor iPhone era curatat pe display, iar husa schimbata. Atat! Surprinzator, acestia au inceput sa declare ca se simte mai usor fata de vechiul lor iPhone, ca ecranul este mai luminos, ca pozele sunt mai clare (probabil din cauza curatarii ecranului) si ca design-ul este chiar mai subtire. La sfarsit, realizatorii farsei au propus acestora sa plateasca $50 daca vor sa pastreze noul iPhone. Reactia lor? O puteti vedea mai jos.