Motivele pentru care am renuntat la Windows Phone

Windows Phone a fost sistemul de operare mobil folosit de mine de la finele anului 2013 pana in toamna lui 2015. Modelul folosit foarte putin conteaza, avand in vedere ca motivele pentru care am renuntat la Windows Phone sunt valabile pentru toate modelele cu acest sistem de operare.

La inceput am fost foarte entuziasmat, pentru ca sistemul de operare era fluid, interfata foarte intuitiva, dar cand am inceput sa ma aventurez si sa aflu tot ce poti face ca utilizator normal, am ramas cu un gust amar, o dezamagire. Si am ajuns sa-mi pun intrebarea: Microsoft, incotro te indrepti cu Windows Phone? Nicaieri, zic eu. Si asta am vazut si la Windows Phone 8, apoi la 8.1 si mai departe, pana in prezent. Exista potential, ca in orice proiect, dar cine sa fructifice?

Mai jos va expun 5 motive scurte si concrete care m-au determinat sa scot de pe lista de dorinte orice terminal cu Windows Phone:

Interfata utilizator (UI) limitata. Nu am control asa cum am pe Android. Personalizare limitata. Dezvoltatorii de aplicatii nu-si dau interesul (si ii inteleg). Magazinul de aplicatii e sarac. In timp ce un utilizator de Android descopera aplicatii noi, eu sunt deja plictisit pe Windows Phone. Microsoft nu incurajeaza asa cum trebuie dezvoltatorii de aplicatii. Nici pe cei existenti, nici pe cei noi. Nu inteleg de ce trebuie sa utilizam aplicatii portate de pe Android. MSFT s-a concentrat pe o functie de cod care sa permita portarea, dar nu s-a concentrat pe un sistem de operare permisiv dezvoltatorilor. S-au cam incurcat in prioritati. Stiati ca Google si Microsoft nu se inteleg? Iar neintelegerea lor are ca rezultat lipsa aplicatiilor Google in magazinul de aplicatii. Nu exista Chrome, YouTube, Hangouts, Gmail, nimic din suita de aplicatii Google. Exista aplicatii terta-parte, dar asta pentru YouTube. Si sunt bune, dar vreau feeling-ul clasic. Compania s-a indepartat de cerintele utilizatorilor, chiar daca au introdus cateva functii in urma unor cereri sub forma de petitii, dar obiectivul lor a fost sa sincronizeze sistemul de operare mobil cu cel desktop. Si asa s-a creat Windows 10. Se pune accent pe “cloud”, mai putin pe functii.

Cam astea sunt motivele pentru care am renuntat la Windows Phone, motivele majore. Chiar daca Microsoft a contopit sistemele de operare (mobil + desktop) intr-o oarecare masura, se pare ca celebra companie nu prea mai stie ce sa faca cu sistemul de operare mobil. A achizitionat Nokia, iar rezultatul a fost groaznic, asa cum a preconizat toata lumea. Avem ca exemplu concedierile masive facute de Microsoft asupra angajatilor Nokia, angajati care au venit la pachet in achizitia diviziei de smartphone-uri Nokia. In timp ce ceilalti producatori de smartphone-uri lanseaza numeroase terminale, de la categorie de buget pana la high-end, Microsoft nu a mai lansat nimic inca de la inceputul anului 2016, iar acest aspect e anormal in conditiile in care concurenta e absolut uriasa.

Acum eu voi face o preconizare, aceea ca Microsoft va inchide divizia de smartphone-uri pana in 2020. Si nu mi-ar parea rau. Microsoft a avut o sclipire de moment. A reusit sa atraga un public mic, dar pentru scurt timp. A reusit datorita faptului ca a produs terminale de buget, dar au aparut companiile chineze (Xiaomi, Meizu, OnePlus, Ulefone, etc) care au o influenta majora si pozitiva asupra utilizatorilor. Acestia produc smartphone-uri ieftine, iar partea hardware este peste terminalele cu Windows. Incet incet, utilizatorii Windows fac schimbarea pe Android, iar Microsoft va privi cum divizia de smartphone-uri dispare incet, dar sigur. Aveau potential, dar mintea lor era in nori (cloud).