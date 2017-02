Drone curier care pot manipula marfa si transporta pana la 10kg in zbor

Dronele actuale nu mai sunt doar o simpla jucarie de zbor sau un sistem eficient de supraveghere, ci ele au evoluat foarte multe, ajungand chiar sa transporte obiecte de pana la cateva kilograme, ca in cazul dronei PD6B-AW-ARM dezvoltata de compania japoneza ProDrone.

Dotata cu brate de prindere pe 5 axe (adevarate ghiare metalice), drona celor de la ProDrone poate ridica in aer si transport timp de 30 de minute obiecte ale caror greutate nu depaseste 10 kilograme. Mai mult, acest tip de drona permite manipularea obiectelor de la sol, precum mese si scaune. De asemenea, cu ajutorul acestor “ghiare metalice” drona poate fi foarte usor parcata pe o balustrada de doar cativa zeci de mm in diametru.

Utilitatea dronelor in viata de zi cu zi devine tot mai variata, astfel ca, in viitorul apropiat, serviciul de curierat cu ajutorul acestui tip de gadget, ar putea deveni o realitate chiar si in Romania.

Specificatii provizorii ProDrone PD6B-AW-ARM:

Motor-to-Motor Length : 1.450 mm

Maximum Arm Payload : 10 kg

Airframe Weight : 20 kg

Maximum Speed : 60 km/h

Total Height : 1300 mm

Maximum Operating Wind Speed : 10 m/s

Propeller Diameter : 27 inches

Maximum Flight Time : 30 minutes

Battery : 22.2v/16000mAh x2

Maximum Operating Altitude(Pressure Altitude) : 5,000m

Water Resistance : All-Weather Capable

Credeti ca transportul de pachete pe distante mici sau medii poate deveni o metoda eficienta de livrare?