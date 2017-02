Robotul Atlas arata lumii cat a avansat tehnologia robotilor in ultimii ani

Robotul Atlas prezentat de Boston Dynamics in cea mai noua realizare a sa – mentinerea echilibrului pe suprafete foarte inguste.

Intr-un viitor nu foarte indepartat robotii umanoizi ar putea inlocui si feri oamenii de cele mai dificile si mai periculoase meserii, care pun intr-un fel sau altul viata lor in pericol. Insa pana acolo mai este cale lunga, deoarece robotii umanoizi actuali inca au probleme destul de mari de echilibru, astfel ca nu reusesc sa se miste si sa imite miscarile oamenilor, motiv pentru care acesti roboti nu sunt deocamdata utili in gospodari sau in activitatile zilnice.

Compania Boston Dynamics, pana nu demult sub patronajul Google Inc, care e specializata pe productia de roboti, a dat de curand publicitatii un videoclip cu robotul Atlas, care incearca sa-si mentina echilibrul pe o bucata de placaj de aproximativ 2 centimetri grosime. Desi nu reuseste sa se mentina in echilibru mai mult de cateva secunde, totusi, este o realizare pentru industria dezvoltatoare de roboti. La drept vorbind, nici macar noi, oamenii, probabil, ca nu am reusi sa ne mentinem echilibrul prea mult timp la o prima sau o a doua incercare.

Chiar daca in momentul de fata robotii umanoizi sunt inca departe de miscarile gratioase pe care le poate executa un om, viitorul robotilor arata destul de promitator, mai ales ca ei vor beneficia de un hardware tot mai performat, dar si de inteligenta artificiala care ii ajuta sa reactioneze prin decizii luate intr-un timp cat mai scurt.