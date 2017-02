HP anunta noi imprimante multifunctionale A3 si achizitia divizie de imprimante Samsung

Hewlett-Packard vede in continuare potential in comertul de imprimante si scanere, astfel ca a decis sa achizitioneze businessul de productie de imprimante al celor de la Samsung Electronics, pentru o suma de peste 1 miliard de dolari, afacere considerata in acest moment ca fiind cea mai mare achizitie din categoria printing din istoria HP.

Tot saptamana aceasta, producatorul american a mai anuntat si o linie extinsa de imprimante multifunctionale A3 si servicii complementare, cu care urmareste sa aduca schimbari pe piata copiatoarelor din segmentul A3, piata care valoreaza 55 miliarde de dolari la aceasta ora, conform estimarilor.

„Complexitatea categoriei de copiatoare tradiţionale face ca repararea şi întreţinerea acestora să fie ineficientă pentru partenerii şi clienţii noştri“, afirmă Enrique Lores, Preşedinte Imaging & Printing, HP Inc. „Prin folosirea tehnologiei noastre superioare de imprimare putem schimba status quo-ul cu noua generaţie de imprimante multifuncţionale A3, care îmbunătăţește experienţa clienţilor şi partenerilor noştri fiind, de asemenea, o rampă de lansare pentru creşterea serviciilor de imprimare de tip «managed». Aceasta este ceea ce noi înţelegem prin reinventarea imprimării“.

