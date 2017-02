Dell lanseaza noile laptopuri Vostro 5000 si Vostro 3000

Dell Romania a anuntat astazi lansarea pe piata a trei noi modele de laptopuri sub gama Vostro, orientate catre clientii care detin mici afaceri: Dell Vostro 14/15 5000 si Vostro 15 3000.

“Proprietarii de mici afaceri îşi doresc soluţii accesibile necesare creşterii productivităţii angajaţilor lor”, a declarat Alin Luca, Commercial Distribution Manager Bulgaria, Moldova, România. “Linia noastră Vostro continuă să primească un feedback foarte bun de la profesioniştii micilor afaceri ca fiind dispozitivele care rulează eficient şi efectuează sarcini cotidiene importante. Cu aceste noi dispozitive, furnizăm accesibilitate, design şi suport pentru activarea următorului nivel de productivitate.”

Vostro 14 şi 15 5000: Design frumos şi elegant, performanţă puternică şi caracteristici excelente de securitate pentru micile afaceri

Noile laptopuri din seria Vostro 5000 de 14 şi 15 inci oferă un design zvelt şi portabilitate mare – modelul de 14 inci are doar 18,5 mm grosime şi o greutate de start de 1,59 kg1. Modelul oferă un ecran FHD opţional. Seria Vostro 14 şi 15 5000 dispune de un aspect premium, cu un înveliș metalic neted ce vine în multiple opţiuni de culoare.

Laptopurile oferă performanţe puternice şi expandabilitate cu procesoare până la Intel Core i7 de generaţie 7, memorie video de până la GDDR5 4GB, disc dur de până la 1TB, SSD de până la 256GB sau un disc dual opţional HDD plus SSD pentru adăugarea uşoară de stocare suplimentară. De asemenea, oferă memorie de până la 16 GB, care poate fi extinsă până la 32GB. Din grijă pentru securitate, aceste laptopuri furnizează un cititor de amprente digitale opţional cu Windows Hello, care permite clienţilor să se logheze cu o simplă atingere, şi oferă securitate de nivel comercial prin furnizarea de protecţie hardware şi stocare pentru chei de criptare cu hardware TPM 2.0. Porturile HDMI şi VGA permit utilizatorilor să se conecteze la dispozitive externe, incluzând afişaje multiple tip monitor cu porturi moştenite.

Vostro 15 3000: Performanţa şi securitate potrivite pentru afacerile preocupate de buget

Generaţia următoare a laptopului Vostro 3000 de 15 inci (modelul 3568) oferă opţiuni de securitate şi caracteristici de productivitate pentru afacerile mici preocupate de bugetele alocate. Laptopul are o construcţie uşoară şi subţire. Cu procesoare până la Intel Core i5 de generaţie 7, HDD de până la 1TB sau SSD de până la 256GB şi memorie DDR4 de până la 8GB, Vostro 15 3000 oferă instrumentul adecvat de productivitate pentru organizaţiile mici. Modelul 3568 oferă ecran opţional FHD şi multiple opţiuni grafice, incluzând grafică discretă de 2GB pentru supliment de productivitate atunci când se lucrează cu aplicaţii bogate în elemente grafice.

În plus, laptopul Vostro 15 3000 oferă TPM 2.0 hardware opţional pentru securitate la nivel comercial şi un cititor de amprentă digitală built-in opţional cu Windows Hello care permite utilizatorilor să se logheze rapid şi sigur cu o simplă atingere. Porturile HDMI şi VGA ale laptopului permit utilizatorilor să se conecteze la dispozitive externe, incluzând monitoare multiple cu porturi moştenite.

Dell înţelege că multe afaceri mici nu dispun de un departament IT propriu. De aceea, noile laptopuri Vostro sunt dublate de serviciul de suport Dell, ProSupport Plus. Prin tehnologia inovatoare SupportAssist, ProSupport Plus este singurul serviciu de suport complet care combină accesul 24×7 cu suportul expert, reparaţii în caz de daune accidentale şi monitorizare activă şi predictivă pentru prevenire şi rezolvare automatică a problemelor. Cu suportul de cea mai bună calitate, afacerile mici sunt dotate cu un partener adevărat în gestionarea infrastructurii lor IT.

Nici aceste modele nu au un pret si o data la care noile laptopuri din gama Vostro vor fi disponibile pe piata romaneasca, dar vom reveni cu detalii atunci cand Dell Romania ni le va furniza.