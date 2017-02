EOS M5, noua camera mirrorless cu procesor Digic 7 de la Canon

Canon Romania a anuntat astazi lansarea pe piata a unei noi camere mirrorless, modelul EOS M5. Acest nou model de camera mirrorless este prima care beneficiaza de noul procesor Canon DIGIC 7 (dispune de cea mai buna tehnologie de imagistica), inclusiv un senzor CMOS APS-C de 24,2 megapixeli si AF Dual Pixel CMOS, pentru a obtine fotografii cat mai clare si precise si filme dinamice, cu aspect cinematografic.

Tot astazi si tot in premiera, a fost prezentat obiectivul universal EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM ideal pentru camerele foto EOS M, cu un zoom optic versatil de 8,3x si un Stabilizator de Imagine in 4 trepte, pentru a va oferi cadre clare fara trepied. Cantarind doar 300 g, obiectivul ofera performanta de varf intr-un corp compact, perfect portabil atunci cand doriti să surprindeti tot ce vedeti in jur.

Nuanțele coloristice și delicatețea luminii sunt surprinse minunat cu noul model EOS M5, datorită procesorului DIGIC 7, care oferă o putere de procesare a imaginii mult mai mare, oferindu-vă mai mult detaliu, tonalități mai bogate și mai puține distorsiuni. Iar, în combinație cu autofocalizarea Dual Pixel CMOS, momentele spontane pot fi imortalizate printr-o viteză și acuratețe AF de nivel DSLR; în același timp, DIGIC 7 utilizează sistemul sofisticat de recunoaștere și urmărire a subiecților pentru a fixa mai precis și mai îndelung camera foto pe subiecți, atât în fotografii cât și în filmări. Cu o claritate și o performanță îmbunătățite, procesorul DIGIC 7 vă oferă cea mai bună experiență de fotografiere, fie că sunteți într-o vacanță de familie sau la o ședință foto profesionistă.

Cadrele luminoase, de la zilele de vară la subiecții iluminați din spate, pot fi surprinse cu ușurință cu ajutorul senzorului de 24,2 megapixeli, care include micro-lentile fără spații pentru maximizarea câmpului senzorului, crescând sensibilitatea pixelilor la lumină și, în același timp, scăzând susceptibilitatea camerei la fenomenul de zgomot digital. Senzorul – care include tehnologii similare apreciatului model EOS 80D – a îmbunătățit atât dynamic range cât și latitudinea de editare, pentru a vă oferi umbre și contraste frumoase. Pentru situațiile în care este nevoie de o adâncime mică a câmpului, precum fotografia de portret, senzorul APS-C mare al modelului EOS M5 vă ajută să obțineți cu ușurință un efect memorabil. Fie că aveți de manipulat lumina sau doar de fotografiat în condiții neobișnuite, modelul EOS M5 este camera foto perfectă pentru fotografii unice și cu o compoziție deosebită, având capacitatea de a alege un ISO de până la 25.600 fără a fi necesară extinderea.

Deși puteți adapta setările la nevoile dvs., nu puteți mereu controla subiecții. De la un animal în mișcare la un moment sportiv, modelul EOS M5 se pornește într-o singură secundă, și poate fotografia în rafală la 7 cadre pe secundă, sau 9 cps cu AF fix. Pentru filmări Full HD 60p stabilizarea pe cinci axe a camerei foto vă menține clare cadrele chiar și când folosiți obiective non-IS, și este cu atât mai eficientă dacă utilizați un obiectiv echipat cu Dynamic IS.

Modelul EOS M5 a fost creat de la început pentru utilizator. Vizorul electronic încorporat este mare și plasat central, pentru o utilizare ca de DSLR, și are o rezoluție înaltă și o rată de refresh rapidă, de 120 cps, pentru un confort maxim. Când folosiți vizorul, ecranul LCD touch – portalul dvs. pentru toate setările – poate fi transformat într-un touch pad, care vă permite să folosiți degetul mare pentru a schimba punctul sau zona de AF, mimând funcția de joystick multi-controler a unui DSLR. Pentru un control deplin, corpul camerei, cu un finisaj premium, are și multiple butoane externe personalizabile, inclusiv un nou disc gradat, operat cu degetul mare, pentru un control mai facil al expunerii. Pentru a fi cu adevărat versatil, noul model EOS M5 poate fi utilizat împreună cu peste 80 de obiective EF, prin intermediul Adaptorului de Montură EF-EOS M, fără pierderi calitative sau ale performanței.

Pe lângă Wi-Fi și NFC, modelul EOS M5 vă oferă conectivitate Bluetooth – care creează o conexiune constantă între smartphone-ul și camera dvs. foto. Puteți vizualiza și transfera imagini fără sa mai scoateți camera foto din geantă, aceasta trecând automat pe Wi-Fi la nevoie. Funcția poate fi folosită și pentru a vă transforma smartphone-ul într-o telecomandă simplă, fără consum mare de energie, pentru ședințe foto prelungite sau pentru a surprinde scene care necesită o declanșare rapidă, precum fotografierea animalelor sălbatice.

Modelul EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM este un obiectiv versatil din gama cu zoom optic 8,3x, care va oferă libertatea de a fotografia cadre largi sau de aproape fără a mai necesita schimbarea obiectivului. Cu un Stabilizator de Imagine în patru trepte, tremurul camerei foto în lumină slabă este minimizat – chiar dacă fotografiați cu camera ținută în mână; este perfect pentru surprinderea peisajelor urbane nocturne sau a distracției de la festivaluri. Funcția Dynamic IS vă oferă cadre clare din mișcare, și funcționează fără întreruperi în tandem cu stabilizarea digitală pe 5 axe încorporată în camera foto EOS M5, pentru ca fiecare videoclip să fie clar și bine definit. Alte caracteristici ale obiectivului, precum tehnologia STM Motor pentru focalizarea silențioasă, și circularul cu 7 lamele, fac din EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM un obiectiv cu adevărat potrivit pentru orice situație, care nu vă va dezamăgi.

