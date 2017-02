Samsung publica un videoclip pentru a-si cere scuze clientilor Galaxy Note 7

COO-ul si presedintele Samsung Electronics America, Tom Baxter, si-a cerut public scuze in numele companiei pe care acesta o reprezinta, pentru defectul bateriei telefoanelor Galaxy Note 7 si pentru problemele si daunele pe care aceste gadgeturi le-au produs anumitor posesori.

In videoclipul postat pe website-ul Samsung (click sursa jos), acesta isi cere scuze in fata clientilor companiei, deoarece, produsul lor, nu a reusit sa se ridice la nivelul calitatii de excelenta cu care compania si-a obisnuit clientii si ii asigura pe cei care au returnat gadgetul, precum si pe cei care inca doresc sa cumpere un Galaxy Note 7 ca, incepand cu data de 21 septembrie 2016, noile modele cu baterie buna si sigura, vor intra pe stocul magazinelor de retail si al operatorilor telecom din toata lumea.

Cu toate ca este o mutare de PR, pe care reprezentantii executivului companiei probabil ca nu si-o doreau, este o decize care vine sa mai repare ceva din imaginea sifonata de acest scandal al defectului de fabrica al bateriei telefoanelor Note 7.

Din pacate, in Romania, nu a iesit public niciun oficial din companie, care sa ofere explicatii romanilor, poate si pentru ca pana in prezent nu a existat niciun astfel de caz de explozie al telefoanelor Note 7. Insa pericolul nu a trecut, deoarece e posibil ca nu toti clientii care au cumparat un astfel de gadget sa-si doresc sa returneze produsul sau anumite magazine de profil mai mici, care nu-si doresc sa piarda profitul deja incasat de pe urma vanzarii telefoanelor.

Conform clipului publicat pe site-ul companiei Samsung, in SUA, au fost inlocuite pana in prezent peste 137.000 de Note7.

Acest defect major al celui mai nou smartphone Samsung, va determina, probabil, destul de multi clienti sa se orienteze catre alti producatori de astfel de gadgeturi. In plus, de curand Apple a lansat noile iPhone7 si 7Plus, cele mai apreciate si cautate telefoane mobile de tip smart in acest moment.

sursa