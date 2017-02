Ideacentre Y900 Razer Edition si monitoarele curbate Lenovo Y27, prezentate la Dreamhack

Ideacentre Y900 Razer Edition si monitoarele curbate Lenovo Y27, prezentate si puse la dispozitia publicului prezent zilele acestea la Dreamhack Bucharest 2016.

In cadrul evenimentului Dreamhack, ce are loc weekendul acesta in sala Polivalenta, din Bucuresti, producatorul Lenovo a lansat si expune, intre 16 si 18 septembrie 2016, noile Ideacentre Y900 Razer Edition si monitoarele curbate din seria Lenovo Y27, special concepute pentru gameri si zona esports.

„Noul sistem de gaming Ideacentre Y900 Razer Edition este rezultatul unui parteneriat prin care ne dorim să le aducem pasionaților de gaming și eSports echipamente fiabile, cu performanțe impresionante și care oferă o experiență de gaming captivantă. Continuăm să ne îmbunătățim produsele și să inovăm pentru a crea dispozitive mai rapide și mai puternice, care să depășească așteptările gamerilor în materie de experiențe imersive”, a declarat Diana Georgescu, Consumer Leader, Lenovo România.

PC Desktop-ul IdeaCenter Y900, cat si monitoarele Y27 curbate, sunt rezultatul colaborarii dintre Lenovo si Razer, lider in tehnologie imersiva si furnizor de solutii hardware si software complementare.

Ideacentre Y900 RE integrează binecunoscuta tehnologie Razer de creare a jocurilor și efectele de lumină Chroma ușor recognoscibile, promițând o experiență de gaming captivantă. Noul dispozitiv preia capabilitățile de actualizare și performanța înaltă pe care utilizatorii le apreciază la modelul actual Y900 și le combină cu un procesor quad core Intel Core i7 K-series de a 6-a generație overclockabil, cea mai puternică placă video Nvidia GTX 1080 și opțiuni de stocare SSD și HDD. În afară de acestea, desktopul Ideacentre Y900 RE le oferă acum utilizatorilor și un stil specific al edițiilor speciale Razer: pachetul de tastatură și mouse Razer Chroma și efectele de iluminare multicolore Razer Chroma. Simplu de actualizat și menținut, desktop-ul ideacentre Y900 RE are un mâner care deschide un panou lateral semi-transparent elegant, care accentuează rutarea curată a cablurilor interne și permite adăugarea de noi componente în viitor.

Pentru a ajuta pasionații de jocuri să se lase complet captivați și să forțeze limitele experiențelor de joc, Lenovo a creat monitoare curbate de 27” din seria Y27. Acestea sunt disponibile în trei variante: Y27f cu freesync, Y27g cu gsync și Y27g RE cu gsync și customizabil în stilul Razer. Monitorul curbat Y27g Gaming este unul dintre primele ecrane curbate disponibile la nivel global dedicate pasionaților de jocuri, cu o rată de actualizare de 144 Hz și timp de răspuns de 8 ms. Acesta este disponibil și în ediție specială Razer, integrând efectele de iluminare Chroma.

Noile dispozitive completează seria Y de produse pentru gaming, lansată în România în martie 2016 și care include modelele Ideacentre Y700 și Y900 și Ideapad Y700 și Y900. Acestea pot fi testate în cadrul DreamHack 2016, eveniment de proporții care adună în fiecare an mii de gameri și pasionați de eSports. În perioada 16 – 18 septembrie, în cadrul standului Lenovo de la Sala Polivalentă sunt așteptați atât cei mai pasionați dintre gameri, cât și cei interesați de cultura pop a gaming-ului, pentru a lua parte la activitățile și concursurile cu premii Lenovo:

16 echipe a câte 5 jucători se vor înfrunta pe durata festivalului pentru titlul de campioni League of Legends.

Membrii cunoscutei echipe de eSports XPC Gaming îi vor aștepta pe fanii lor în cadrul standului Lenovo cu o provocare surpriză.

Lenovo, alături de DreamHack, organizează în acest an competiția oficială de cosplay, unde toți amatorii sunt așteptați costumați în personajele lor preferate, având șansa să câștige premiile oferite pentru primele trei locuri.