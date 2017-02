iPhone 7 Plus are 3GB RAM si o baterie mai mare ca a lui 6S Plus

De astazi, 16 septembrie, incepe goana dupa telefoanele iPhone7, iar acum ca stim si pretul noilor gadgeturi Apple, haideti sa aflam impreuna cateva informatii despre specificatiile pe care Apple nu le-a mentionat in conferinta sa de presa, deoarece, cineva, a avut ocazia sa dezmembreze un iPhone 7 Plus.

Conform celor de la iFixit, varianta mai mare (Plus) a lui iPhone 7, este echipata cu o baterie a carei capacitati este de 2.900 mAh, adica, cu 150 mAh mai mare ca varianta plus a lui iPhone 6s lansata anul trecut, si astfel, ar oferi cu pana la 2 ore de utilizare in plus. iPhone 7 Plus dispune si de 3GB memorie RAM, fata de doar 2GB memorie RAM cat are iPhone 7. Camera foto duala de pe spate este integrata in carcasa metalica a telefonului ca un singur modul si este la fel ca si portul conector Lightning, protejat de o garnitura cauciucata care creste rezistenta gadgetului la apa. Dupa cum bine ati aflat deja, ambele modele sunt rezistente la apa si praf si pentru ca nu mai au acel port pentru mufa jack de 3.5mm.

Telefonul va ajunge si pe masa noastra de teste in saptamaniile care urmeaza, insa, daca nu mai aveti rabdare sa aflati parerea unui specialist in legatura cu noile telefoane iPhone, il puteti cumpara prin precomanda online sau telefonic inca de pe-acum, din magazinele de retail sau de la operatorii telecom, atat la liber, cat si la abonament.