Cum identific noul Galaxy Note7 de unul defect, cu risc de explozie

Samsung Electronics va incepe de saptamana aceasta livrarea noilor unitati de Galaxy Note7, care le vor inlocui pe cele ale caror baterii au defect de fabrica.

Pana la inceperea comercializarii noilor modele, probabil ca va intrebati cum veti putea identifica o unitate de Note7 noua si sigura de una veche, cu risc de explozie. Ei bine, pentru a-si linisti clientii, Samsung a publicat pe site-ul sau un tutorial care sa ne ajute sa recunoastem noul Galaxy Note 7.

Astfel, toate noile unitati ale caror baterii sunt in regula si pe care Samsung le va introduce in comert de saptamana aceasta, vor avea doua lucruri dupa care vor putea fi identificate foarte usor:

va exista un simbol pe ambalaj / cutie (un patrat negru) dupa iconita bateriei de culoare verde

Practic, noul Note 7, va beneficia de o actualizare de software care va transforma iconita baterie intr-una de culoare verde, atat pe ecranul Always On Display (cand ecranul este in standby), cat si in bara de status si atunci cand tinem apasata tasta Power mai multe secunde ca sa apara meniul de oprire sau resetare a terminalului (vezi capturi ecran si fotografii).

sursa