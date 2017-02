Drone Rancing League, sau cum arata viitorul divertismentului high-tech la TV!

In prima jumatate a acestui an, ESPN si Asociatia Internationala de Curse cu Drone (IDRA), anuntau un parteneriat ce se va desfasura pe mai multi ani si in urma caruia vom avea acces la transmisii live de la cursele cu drone. Acest tip de competitie este o noutate si va aduce cu sine un alt nivel de entertainment. Divertisment care ne aminteste mai mult sau mai putin de secvente din filmul Tron sau de la cursele Pod Racer din Star Wars.

De curand ESPN a mai incheiat un parteneriat, de aceasta data cu cei de la Drone Racing League (DRL), in urma caruia are acordul de a transmite in direct curse internationale cu drone.

Prima etapa va avea loc pe data de 23 septembrie 2016, la Miami, in Statele Unite, iar fanii care au acces la continutul canalului ESPN2, vor putea urmari aceasta cursa in direct.

Programul transmisiilor curselor cu drone:

Leg 1: Miami Lights. 9PM on 23/10. ESPN2

Stations 2: LA Pocalypse (Volume 1). Day 27/10 7PM. ESPN2

Stations 2: LA Pocalypse (Volume 2). 30/10 10pm. ESPN2

Leg 3: Manhattan Project (Volume 1). 7PM 3/11 days. ESPN2

Leg 3: Manhattan Project (Volume 2). 6/11 10pm day. ESPN2

Stations 4: The Ohio Crash Site. (Episode 1). 10pm 10/11 days. ESPN2

Stations 4: The Ohio Crash Site. (Volume 2). 10pm 13/11. ESPN

Leg 5: DRL 2016 World Championship (Volume 1). 20/11 9PM. ESPN

Leg 5: DRL 2016 World Championship (Group 2). 20/11 10pm. ESPN

Urmarind secventele din videoclipul de promovare al Drone Racing League, spectacolul pare asigurat. Pentru mai multe informatii despre acest tip de curse vizitati canalul lor de pe YouTube sau site-ul oficial DRL.