GoPro Karma, drona care se pliaza si incape intr-un rucsac

GoPro Karma, drona portabila care incape intr-un rucsac

GoPro este un producator arhi-cunoscut pentru celebrele camere de tip “action” numite Hero, insa astazi acestia debuteaza pe piata de drone cu modelul GoPro Karma, o drona care se pliaza si incape cu usurinta intr-un rucsac.

Drona GoPro Karma poate prinde o viteza de pana la 55 km/h, poate fi controlata de la maxim 1km distanta de dispozitivul de control, si poate zbura la o altitudine de maxim 4500m. Bateria dronei ofera o autonomie de pana la 20 de minute de zbor. Cateva din aspectele care fac GoPro Karma o drona competitiva este prezenta unui stabilizator dedicat camerei GoPro (compatibila cu modelul Hero 5 sau Hero 5 Session), stabilizator ce ofera materiale video ireprosabile, deoarece tehnologia permite camerei sa stea nemiscata indiferent de nivelul de turbulente sau miscari pe care le efectueaza drona. De asemenea, stabilizatorul poate fi folosit si separat, de catre utilizator, avand in dotare butoane cu multiple functii ce se asociaza cu camera GoPro atasata.

Design-ul dronei GoPro Karma este aspectul cheie, deoarece se poate plia foarte usor, devenind ultra portabila si incapatoare intr-un simplu rucsac. In achizitie se afla si dispozitivul de control cu butoane si joystic-uri, alaturi de un ecran cu rezolutie HD, pentru a vedea in timp real. Mai mult, exista si o aplicatie numita “Passenger App” ce permite unui alt utilizator sa vizioneze in timp real ceea ce filmeaza drona, si chiar sa controleze si pozitia camerei.

Pretul dronei GoPro Karma este de $799, iar daca utilizatorul opteaza achizitia acesteia impreuna cu una din camerele GoPro Hero, pretul porneste de la $999 (cu camera GoPro Hero 5 Session) si $1099 (cu camera GoPro Hero 5). Drona va fi disponibila pentru achizitie incepand cu data de 23 Octombrie 2016.