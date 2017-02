HTC lanseaza Desire 10 Pro si Desire 10 Lifestyle, doua telefoane superbe!

HTC lanseaza Desire 10 Pro si Desire 10 Lifestyle, doua smartphone-uri din gama de nivel mediu.

HTC a demonstrat astazi inca o data ca are capacitatea de a produce cele mai frumoase telefoane din lume, iar noile modele Desire 10 dispune de aceasta caracteristica estetica, dar si de alte functii software si hardware la fel de interesante.

HTC Desire 10 Pro si Desire 10 Lifestyle vin amandoua cu un aspect ce are la baza aceleasi linii de design ca si varful de gama din 2016, insa au in plus aceste dungi aurii care le confera un plus de stil si eleganta, deoarece producatorul vrea ca noile smartphone-uri (ceva mai accesibile ca pret), sa devina accesoriul care sa completeze tinuta chic sau business a fiecarui utilizator de Desire 10.

In ceea ce priveste specificatiile tehnice ale noilor modele, ambele telefoane dispun de un ecran mare ce masoara 5.5″ in diagonala, diferenta fiind facuta de rezolutia ecranelor. Desire 10 Pro dispune de rezolutie Full HD, in timp ce modelul LifeStyle vine cu rezolutie HD. Ambele telefoane sunt insotite de tehnologie HTC Boomsound si cam aici se opresc similaritatile dintre cele doua telefoane.

Desire 10 Pro este echipat cu procesorul octa-core MediaTek Helio P10, cu 3 sau 4GB memorie RAM, 32 sau 64GB spatiu intern, camere foto de 13MP (senzor selfie cu unghi larg) si 20MP pe spate, un senzor pentru amprente si o baterie incorporata de 3.000 mAh. Acest model masoara 7.86 mm grosime si cantareste 165 de grame.

Desire 10 Lifestyle este ceva mai slab echipat, pentru a mentine pretul cat mai accesibil, astfel ca telefonul vine cu chipsetul Qualcomm Snapdragon 400, cu 2 sau 3GB memorie RAM, 16 sau 32GB spatiu intern, camere foto de 5 si 13MP pe spate, nu are senzor pentru amprente si dispune de o baterie de 2.700 mAh. Acest model masoara 7.7mm grosime si cantareste 155 de grame.

Noile telefoane din seria Desire 10 sunt de astazi disponibile comercial in variante pe culorile: alb, negru, bleumarin si un albastru ca cerul.