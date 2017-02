HTC Ocean cu Sense Touch! HTC lucreaza la telefonul fara butoane, plin de senzori

Chiar daca nu e o informatie oficiala, ci, doar o scapare a unui proiect de tip concept care leaga numele unui designer al companiei taiwaneze de el, detaliile sunt destul de interesante. Aceasta deoarece HTC pare sa gandeasca o intreaga noua gama de telefoane pentru 2017 denumita — HTC Ocean, care ar include cel putin trei noi telefoane: Ocean Master, Ocean Smart si Ocean Note.

In videoclipul de prezentare scurs online al acestui concept design HTC Ocean, este prezentat un smartphone fara butoane, dar care dispune de o serie de senzori pe marginile ecranului, senzori care sa interpreteze gesturile posesorului si sa le transforme in comenzi pe care telefonul sa le execute prin intermediul softului la care se presupune ca lucreaza HTC in acest moment si care s-ar numi Sense Touch. Practic, producatorul taiwanez experimenteaza o noua versiune de HTC Sense UI, interfata grafica a carui navigare sa nu se mai bazeze pe aceste butoane fizice ale telefoanelor, ci, mai degraba, pe senzori de presiune (vezi Tocuh 3D celor de la Apple) si imagine.

Mai mult, clipul dezvalui un design metalic familiar cu actualele One A9, One A9s sau HTC 10, diferentele majore ar fi la capitolul camera foto, unde HTC Ocean ar putea sosi cu o camera cu doi senzori aliniati pe orizontal la fel ca pe iPhone7 Plus sau pe varful de gama din 2016 al celor de la Huawei.

Daca acest concept la care HTC lucreaza se va dovedi a fi ceva palpabil, ar putea fi o inovatie destul de importanta pentru industria mobila in urmatorii ani. Este cunoscut faptul ca inovatia pe segmentul de smartphone a cam stagnat in ultimii 2-3 ani de zile, niciun producator nereusind sa propuna un smartphone cu adevarat revolutionar in tot acest timp. Ba mai mult, Google a renuntat recent la un astfel de proiect futurist si potential revolutionar — telefonul modular intitulat ARA.

sursa