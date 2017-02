Samsung a inceput programul de inlocuire a Galaxy Note 7 in Romania. Au sosit unitatile fara risc de explozie!

Vesti bune! A inceput programul de inlocuire Galaxy Note 7 in Romania. Astfel, utilizatorii de Note 7 isi pot inlocui phablet-ul cu unul care inlatura problema bateriei, nemaifiind risc de explozie in timpul incarcarii.

„Siguranța utilizatorilor este prioritate pentru noi, de aceea le cerem tuturor utilizatorilor de Note7 să își înlocuiască cât mai repede dispozitivul. Ne cerem scuze utilizatorilor Note7 pentru faptul că nu ne-am ridicat la standardele de excelență cu care i-am obișnuit până acum și le mulțumim cu sinceritate pentru răbdare și înțelegere. Suntem încrezători că, prin înlocuirea actualului dispozitiv cu un nou Note7, utilizatorii vor beneficia de experiența smartphone-ului la cea mai bună calitate,” a declarat Cristian Cojocaru, Head of Telecom Division, Samsung Electronics România.

Conform comunicatului oficial trimis astazi pe adresa redactie noastre, de catre Samsung Romania, ni se ofera cateva informatii cu privire la acest subiect foarte discutat in ultima vreme. Astfel, conform comunicatului de presa, acestia declara ca s-a descoperit “o problema izolata la baterie” (daca ar fi fost o problema izolata de ce a insistat Samsung sa retraga toate unitatile noului Note deja comercializate), specificand si faptul ca a fost raportat “un numar extrem de mic de incidente”. Insa ne punem intrebarea: Cat de izolata a fost problema? Vorbim de cel putin 70 de explozii inregistrate numai pe teritoriu SUA, iar ele au avut loc intr-un timp foarte scurt pe mai multe continente. Vorbim despre un caz fara precedent. Si mai grav, vorbim despre un caz care a pus in pericol siguranta utilizatorilor, iar asta, credem noi, afecteaza increderea in acest brand celebru.

Evident, Samsung ofera comunicate de presa in care este pastrat un limbaj formal, cu accent pe utilizator, pe excelenta, pe calitate, dar compania nu raspunde si la intrebarea: Cum a fost posibil sa produci un phablet, sa-l oferi spre comercializare si abia apoi sa se constate ca exista o problem majora? Testele de calitate au fost facute? Daca da, atunci de ce a lipsit calitatea la terminalele Note 7? Raspunsul nostru? Neglijenta. Desigur, Samsung se va apara spunand ca Note 7 a fost supus unor teste amanuntite realizate de expertii sai in cele mai propice conditii, dar noi credem ca publicul si-a dat seama ca ceva a fost in neregula in productia Galaxy Note 7, iar compania sud-coreeana incearca din rasputeri sa controleze agitatia lansata de toate site-urile de presa din lume, hranind intrebarile a milioane de oameni cu raspunsuri seci. Si ar trebui sa ne obisnuim cu asta. E un aspect tipic utilizat pentru a linisti o gramada de oameni.

Cu totii speram ca Samsung sa nu o mai dea in bara cu urmatoarele terminale. Recomandarea noastra este sa urmati procesul de inlocuire pentru Galaxy Note 7, pentru a fi siguri ca nu veti contribui fara voia voastra la un nou caz nefericit. De asemenea, in comunicatul de presa, pe langa cuvintele fara sens, se mentioneaza o actualizare software ce va fi disponibila incepand de astazi, 21 Septembrie. Astfel, gratie acestei actualizari software, bateria phablet-ului va avea o limita de incarcare de pana la 60%, cu mentiunea ca “Samsung intentioneaza sa reduca numarul incidentelor”. Iar cei care au optat sau vor opta pentru inlocuirea phablet-ului defect cu unul nou, va exista o actualizare software care va afisa o informatie clara privind siguranta terminalului, si anume o iconita cu o baterie verde.

In concluzie, problema bateriei Galaxy Note 7 e aparent rezolvata, insa ramane de vazut daca increderea oamenilor in acest brand va ramane aceeasi.

Sfatuim pe toti cei care detin un Note 7 cu risc de explozie, sa il returneze imediat magazinului de unde l-au achizitionat, pentru a fi inlocuit.