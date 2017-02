Samsung lanseaza Galaxy On7 2016, cu procesor octa-core Snapdragon

Samsung lanseaza Galaxy On7 2016, un telefon cu carcasa din aluminiu si tehnologie de citire a amprentelor.

Samsung Electronics a anuntat astazi lansarea unui nou smartphone 4G sub gama Galaxy, model de nivel mediu care dispune de o carcasa metalica si procesor octa-core Qualcomm Snapdragon.

Galaxy On7 2016 beneficiaza de un ecran Full HD a carui diagonala masoara 5.5″, vine echipat cu chipset-ul Snapdragon 625, ce dispune de un procesor octa-core de 2GHz, are 3GB memorie RAM si 32GB spatiu intern ce poate fi extins pana la 288GB cu un card microSD de maxim 256GB.

In plus, Galaxy On7 2016 dispune de o camera principala pe spate de 13 mega pixeli cu blit si una frontala de 8 mega pixeli pentru selfies si videoconferinte. Sa mai spune ca telefonul dispune de senzor pentru amprente, ruleaza Android 6.0 Marshmallow si ca masoara numai 8mm grosime si 167 de grame, desi are integrata o baterie de 3.300 mAh.

In ceea ce priveste pretul lui Galaxy On7 2016, el va fi disponibil in variante pe negru, gold (auriu), pink gold (roz auriu) si avea un pret destul de bun. Samsung recomanda vanzarea telefonului la numai 240$.

In curand este asteptata si lansarea modelului mai mic in dimensiuni — Galaxy On5 2016 (vezi fotos mai sus).