Idol 4 Pro, cu procesor Snapdragon 820 si Android Nougat?

Alcatel a lansat pe piata la inceputul acestui an doua telefoane sub noua gama Idol 4, care, sunt cel putin interesante prin caracteristicile lor, dar si prin faptul ca pretul este unul mai accesibil comparativ cu cel al restul telefoanelor din acelasi segment de piata.

Daca Idol 4 si Idol 4S nu au fost dotate cu procesoare de top in prima parte a acestui an, iata ca, conform unui rezultat benchmark afisat de GFX Bench, Alcatel pare sa pregateasca un al III-lea smartphone cu Android sub aceasta gama — Idol 4 Pro, care ar putea sosi pana la finele anului, cu proceosorul octa-core Snapdragon 820, dar si cu noua versiune de Android, Nougat.

Conform listarii aparute pe site-ul GFX Bench, Idol 4 Pro, ar putea sosi cu 4GB memorie RAM, cu 16GB spatiu intern, acceleratorul grafic mobil Adreno 530 si doua camere foto de 20MP pe spate, 8MP frontal.

Alcatel ar putea anunta smartphone-ul Idol 4 Pro luna viitoare, dar nu inainte de evenimentul de presa pe care Google il are programat pe data de 4 octombrie.