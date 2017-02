Samsung anunta SSD 960 Pro si 960 Evo, cu viteze de citire si scriere uimitoare

Samsung Electronics a anuntat in cursul acestei saptamani noile drive-uri SSD 960 Pro si 960 Evo, care vor oferi viteze foarte mari de citire si scriere.

In cadrul unui eveniment cu presa organizat de Samsung Electronics Romania, la Brasov, si la care am fost si noi prezenti, compania a anuntat lansarea pe piata a noilor SSD-uri cu viteze uimitoare, dar si o noua serie de card-uri micro SD de 16 si pana la 128GB sub aceleasi game Evo si Pro.

„De peste 30 de ani, Samsung continuă să depășească limitele pentru a oferi cele mai bune și inovatoare soluții de memorii pentru utilizatori,” a declarat Un-Soo Kim, Vicepreședinte Senior Branded Product Marketing, Memory Business în cadrul Samsung Electronics. „Tehnologia noastră V-NAND pentru produsele bazate pe NVMe reprezintă cea mai nouă îmbunătățire în era NVMe.” „Am pășit în era NVMe anul trecut, odată cu lansarea SSD-ului 950 PRO. Acum, cu modelele NVMe 960 PRO și 960 EVO, Samsung inovează în tehnologia SSD-urilor multi-terabyte, oferindu-le utilizatorilor capacități de stocare și viteze mai mari ca până acum pe o unitate NVMe PCIe, pentru a creea noi posibilități pentru utilizatori,” a adăugat Kim.

Conform informatiilor oferite de Samsung Romania, noile SSD-uri Samsung 960 Pro si 960 Evo, pot oferi o viteza de citire de cel putin 3.200 Mbps si viteze de scriere incepand de la 1.900 Mbps. Din pacate, noile SSD-uri, nu vor fi compatibile cu actualele modele de Macbook Pro sau Macbook Air. Ambele modele dispun de interfata PCIe Gen.3 x4 si ambele sunt drive-uri de tip M.2 NVMe.

Modelul Samsung 960 Pro este cel mai rapid SSD in acest moment si va fi disponibil in varianta de 512GB, 1TB si 2TB, adica, cea mai mare capacitate disponibila pe un drive SSD de tip M2. NVMe disponibil comercial.

Pretul acestor SSD-uri incepe de la $330,in timp ce modelele Samsung 960 Evo (variante de 1TB, 500GB si 250GB) vor avea un pret de pornire de $130 si creste in functie de capacitatea de stocare.

SDD-uril din seria Samsung 960 vor fi disponbile pe piata noastra incepand cu luna octombrie (2016).