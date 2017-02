P9 Energy, o noua gama de telefoane Allview cu autonomie mare de utilizare

In cadrul unui eveniment de presa care a avut loc astazi in Bucuresti, brandul Allview a anuntat lansarea pe piata a trei noi smartphone-uri cu autonomie mare de utilizare sub gama P* Energy, gama ce include noile modele P9 Energy, P9 Energy Lite si P9 Energy Mini.

„Autonomia este temelia pe care cladim aceasta gama, pentru ca ea ne ajuta sa ne bucuram de toate celelalte beneficii grozave ale tehnologiei. Siguranta pentru datele personale ale utilizatorilor este al doilea mare plus ce recomanda aceasta serie. Smartphone-urile ce poarta emblema Energy sunt printre cele mai apreciate dispozitive Allview si ne bucuram sa le prezentam astazi optimizate pentru a atinge noi performante, cu un design metalic cuceritor si detalii care fac diferenta”, a declarat Lucian Peticila, General Manager Allview.

P9 Energy este un smartphone unibody care incorporeaza in numai 8.2 mm grosime un acumulator de 5.000mAh, ce asigura autonomia terminalului pentru 3 zile de utilizare normala sau chiar 4 zile de intrebuintare usoara. O baterie incarcata complet ofera pana la 555 de ore in stand-by si pana la 1.621 de minute de convorbire. In plus, datorita tehnologiei MediaTek Pump Express +, durata de incarcare a acumulatorului este redusa cu pana la 60%, in comparatie cu solutiile clasice de incarcare. P9 Energy dispune de 4GB RAM, memorie Flash de 64GB si ruleaza Android 6.0, Marshmallow.

Smartphone-ul integreaza procesorul Octa Core Helio P10, ale carui beneficii au fost prezentate in cadrul evenimentului de lansare de Arthur Wang, Senior Director MediaTek.

”MediaTek Helio P10 sustine device-urile mobile si caracteristicile multimedia de ultima generatie, imbinand armonios performantele cu durata mare de viata a bateriei. Helio P10 ofera de asemenea o flexibilitate considerabila a design-ului, venind in intampinarea asteptarilor clientilor care cauta forme subtiri si experiente multimedia dinamice pentru urmatoarea generatie de dispozitive mobile”, a declarat Arthur Wang, Senior Director MediaTek

Cele trei terminale din seria P9 Energy tin informatiile confidentiale ale utilizatorilor la adapost de orice priviri sau intentii intruzive. In noua versiune a aplicatiei Spatiu Privat pot fi pastrate contacte, mesaje, fotografii, documente si chiar aplicatii. Acestea sunt criptate printr-un algoritm special, astfel ca nu vor putea fi vizibile nici atunci cand sunt transferate pe computer. Accesul in aceasta sectiune se poate realiza prin identificarea amprentei, in cazul terminalului P9 Energy, sau pe baza parolei prestabilite, pentru P9 Energy Lite si mini.

Optiunea Split Screen, care permite afisarea concomitenta a doua aplicatii pe display-ul de 5.5 inch al smartphone-ului P9 Energy este o premiera pentru dispozitivele Allview. Smartphone-urile P9 Energy si P9 Energy Lite sunt echipate cu camere principale de 13MP, prevazute cu PDAF pentru o focalizare mai rapida si mai exacta.

Cele doua terminale se remarca de asemenea prin viteze impresionante la navigarea pe internet gratie conectivitatii 4G Cat6, oferind viteze de download duble in comparatie cu standardul Cat4.

Variantele P9 Energy Lite si mini au in comun acumulatorul de 4.000mAh si se diferentiaza prin dimensiunile display-urilor: 5.3 inch, respectiv 5 inch. In plus, P9 Energy mini dispune de capace in trei culori diferite – albastru, gold si mocha gold – ce pot fi achizitionate separat.

Cele trei smartphone-uri din seria P9 Energy sunt disponibile de astazi, pe baza de precomanda, la urmatoarele preturi: P9 Energy 1.899 lei, P9 Energy Lite 1.199 lei și P9 Energy mini 949 lei. Livrarile vor incepe in a doua jumatate a lunii octombrie.