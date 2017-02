Vanzarile de telefoane iPhone 7 sunt sub nivelul vanzarilor de iPhone 6S

Vanzarile de telefoane iPhone 7 sunt sub nivelul telefoanelor comercializate anul trecut, anunta o importanta firma ce are ca domeniu de activitate sondarea pietei de telefoane mobile.

Apple a lansat la inceputul acestei luni noile telefoane iPhone 7, care, desi sunt destul de cautate vanzarile companiei nu se ridica la nivelul celor inregistrate de producatorul american anul trecut, atunci cand Apple a lansat pe piata modelele iPhone 6s.

Conform unei analize de piata efectuata de KGI Securities, vanzarile de iPhone 7 Plus sunt peste asteptarile celor de la Apple. O posibila cauza, ar fi migrarea clientilor de Galaxy Note 7 catre 7 Plus-ul americanilor, datorita defectului de fabrica cu risc de explozie intampinat de gadgetul sud coreenilor. Un alt motiv ar fi camera duala cu care vine echipat modelul 7 Plus si a bateriei ce ofera cu pana la 2 ore in plus de utilizare, conform precizarilor facute de Apple in cadrul evenimentului de lansare ce a avut loc in prima saptamana a lunii septembrie (2016).

Aceeasi firma spune ca peste 25-30% dintre clientii companiei care au pre-comandat un iPhone7 la nivel global, au ales modelul in varianta Jet Black. In China, spre exemplu, aceasta cifra statistica ajunge chiar la 50%, desi Apple a anuntat ca probabilitatea ca, carcasa sa se zgarie usor e foarte mare.

Un alt criteriu evidentiat de aceasta statistica este cea a spatiului de stocare intern ales de cumparatori. Cele mai cautate modele de iPhone 7, sunt cele cu 128GB spatiu stocare.

Ati cumparat un astfel de telefon toamna aceasta? Care model l-ati ales si de ce?