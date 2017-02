DJI anunta drona Mavic Pro, cu tehnologie dezvoltata in Romania

DJI, unul din cei mai importanti producatori de drone comerciale la nivel mondial, a anuntat saptamana aceasta lansarea unui nou model de drona — Mavic Pro. Ce este foarte interesant la aceasta noua drona ultra-portabila, este faptul ca o parte din tehnologia cu care ea este dotata, Myriad 2 VPU, este dezvoltata la Timisoara de catre Movidius, companie recent achizitionata de marele gigant Intel pentru o suma nedezvaluita presei.

Mavic Pro este raspunsul companiei DJI la recenta lansarea GoPro Karma, si este o drona ce poate fi impachetata in mai putin de 2 minute, ajungand la o dimensiune similara cu cea a unui sticle de apa, anunta producatorul ei. Pe langa aceasta caracateristiica ce ne permite transportul ei foarte usor in bagaj, drona dispune de alte cateva functii interesante, precum inregistrarea de continut video de mare rezolutie (4K) sau functii software care o fac sa functioneze independent de utilizatorul ei, asta multumita si procesorului vizual Myriad 2, despre care va aminteam ceva mai devreme in articol.

Mavic Pro se poate deplasa pe o distanta de pana la 7 kilometri si poate sta in aer pana la 27 de minute, conform producatorului. Noua drona poate fi controlata de la distanta cu ajutorul unui controller dedicat sau cu ajutorul smartphone-ului / tabletei. Echipata cu un nou sistem FlightAutonomy bazat pe 5 camere, GPS si GLONASS pentru navigare, 2 detectoare ultrasonice pentru distanta, senzori redundanti si 24 de nuclee de procesare care reprezinta creierul gadgetului.

Prin intermediului softului FlightAutonomy drona poate zbura cu o viteza de pana la 36 km/h, fara a necesita abilitati prea avansate de zbor / control al dronei din partea utilizatorului ei. In plus, drona poate fi controlata si prin intermediul gesturilor, pentru cei care vor sa impresioneze cu un selfie aerian.

Controllerul dronei vine cu un ecran LCD, cu butoane dedicate (gen: Return-to-Home, Intelligent Flight Pause) si un sistem de video link OcuSync care ofera vizualizare in timp real la rezolutie Full HD.

Mavic Pro va mai dispune de un alt accesoriu cu care drona poate fi controlata si anume, o casca care ofera un unghi larg de vizualizare de pana la 85 de grade in format Full HD.

DJI va incepe comercializarea acestei drone din data de 15 octombrie, la pretul de 750$ (doar drona) sau 1000$ cu tot cu controller. Deocamdata nu avem informatii despre data cand ea va fi disponibila pe piata din Romania.