Lenovo ThinkPad X1 Yoga Review – Versatilitate si eficienta in mediul business

A trecut ceva vreme de cand am mai avut in maini un laptop Lenovo si, iata ca, recent, am avut ocazia sa testez cel mai nou ultrabook business ready al companiei din gama ThinkPad. Este vorba despre ThinkPad X1 Yoga, un model ultra-subtire si usor care iti lasa senzatia de fragilitate la prima vedere, insa gadgetul dispune de o constructie solida si de o sumedenie de caracteristici software si hardware care, timp de cateva saptamani, mi-au oferit suficiente motive sa nu duc lipsa laptopului personal, un Sony Vaio. Iar aici enumeram cateva specificatii cheie, cum ar fi: ecranul tactil cu posibilitatea de a fi rotit la un unghi de 360 de grade, multumita unui sistem de balamale marca inregistrata Lenovo, care iti permite sa-l utilizezi in modul laptop, tableta si/sau hub multimedia (video conferinte, prezentari, etc); stylusul cu care vine dotat acest ultrabook ce iti permite realizarea unor schite sau desene in timp real in modul tableta; senzorul de amprente care intareste securitatea si siguranta datelor cu caracter personal, precum si pachetul Microsoft Office alaturi de sistemul Windows 10 Pro.

Dar haideti sa intram in review-ul celui mai usor ultrabook 2-in-1 de 14 inci din lume si sa vedem in detaliu care sunt aceste solutii ce ne pot face sa fim eficienti pe perioada calatoriilor noastre in interes de serviciu, in timpul utilizarii lui la birou sau acasa, deoarece, pe mine personal m-a impresionat si surprins placut ThinkPad X1.

Aspect / Afisaj

Cu o experienta vasta in domeniul calculatoarelor si inca numarul #1 in vanzarile de PC-uri la nivel global, producatorul chinez Lenovo demonstreaza ca poate produce unele dintre cele mai bune, performante si elegante computere, iar ultrabook-ul 2-in-1 Thinkpad X1 Yoga lansat la inceputul acestui an, la CES 2016, dovedeste acest lucru.

Cu un design minimalist ce masoara 17mm grosime si o constructie foarte rezistenta la conditii extreme, ultrabook-ul ThinkPad X1 Yoga beneficiaza de o carcasa (finisaj mat) realizata din fibra de carbon si magneziu, astfel, el cantareste numai 1,27 kg fiind flexibil si usor de manevrat cu o singura mana. Asta poate si multumita sistemului de balamale excelent dezvoltat de producatorul chinez, care iti permite transformarea gadgetul intr-o tableta atunci cand ai te-ai plictisit sa mai tastezi sau cand e necesara utilizarea stylusului de mare precizie la proiecte de design / arhitectura. Acest stylus are propriul sau slot in partea laterala dreapta a laptopului, slot in care el se incarca pentru ca apoi sa poata fi utilizat. Interesant e ca, stylusul, nu necesita mai mult de 15 secunde de stationare in acest slot (dock) pentru a oferi pana la 100 de minute de utilizare, astfel ca poate fi utilizat imediat in Windows Ink Workspace sau cu alte aplicatii. De fapt, sunt patru scenarii in care poate fi utilizat acest Thinkpad X1 Yoga: 1) ca laptop 2) ca tableta 3) in forma unui cort pentru o usoara imersiune in videoconferinte (este dotat si cu o camera video integrata in carcasa) sau 4) cu ecranul catre colegi, pentru prezentari in cadrul sedintelor de birou.

Tastatura de tip chiclet a ultrabook-ului este excelenta, butoanele usor rotunjite se apasa foarte bine si nu necesita prea mult efort la tastare. In plus, sunt iluminate de LED-uri ascunse dedesubt, iluminare ce poate fi setata in trei trepte: econom, mediu, luminare maxima a tastelor, prin simpla apasare a tastei SPACE. De asemenea, tastatura beneficiaza de protectie la lichide ce se pot varsa accidental atunci cand bem o cafea, un suc sau un ceai in preajma laptopului. Faimosul trackpad cu care Lenovo isi echipeaza laptopurile de mai bine de 10 ani este impecabil, desi rar utilizat de mine in perioada testelor, deoarece ultrabookul dispune si de un touchpad din sticla care, alaturi de functiile de tip gesturi pe care sistemul Windows 10 le ofera, face ca trackpad-ul sa fie aproape inutil. Insa pentru fanii brandului ThinkPad, va fi cu siguranta un bonus acest trackpad.

Lenovo comercializeaza acest laptop cu o serie de caracteristici optionale, printre care si ecranul. Noi am primit de la Lenovo Romania, in teste, varianta cu ecran IPS tactil la rezolutie Full HD (1.920 x 1080 pixeli), insa exista optiunea de a alege modelul cu panou OLED care dispune de rezolutie 2K (2.560 x 1.440 pixeli), ceea ce inseamna ca veti beneficia si de o experienta vizuala deosebita. Unghiurile de vizibilitate sunt foarte bune, mai ales, ca beneficiaza de acest sistem de balamale care permite ajustarea si rotirea ecranului la un unghi de 360 de grade.

Hardware

Lenovo a dotat ultrabookul ThinkPad X1 Yoga cu generatia a sasea de procesoare Intel (Skylake). Modelul testat de noi a fost echipat cu procesorul Core i5-6200U de 2.30 GHz pe 64-bit cu acceleratorul grafic Intel HD 520, 8GB memorie RAM si 256GB SSD.

Alaturi de aceasta configuratie medie, de care a beneficiat modelul testa de noi timp de cateva saptamani, laptopul mai dispune de un sistem de siguranta bazat pe un senzor de citire al amprentelor, kensington lock si de tehnologia Intel vPro. De asemenea, dispune de o camera video de rezolutie 720p integrata in rama ecranului si de un microfon.

Porturi / Sunet

In ceea ce privesc porturile, ele sunt amplasate dupa cum urmeaza. In partea laterala dreapta unde se afla si stylusul se gaseste un port HDMI, 2 x porturi USB 3.0, jack-ul de 3.5mm, tastele pentru controlul volumui +/- si butonul de pornire / stingere al laptopului. In partea laterala stanga se afla cel de-al III-lea port USB 3.0, un Mini DisplayPort, OneLink+ si portul pe unde se alimenteaza / incarca X1 Yoga. In spate, in zona balamalelor, se afla ascunse (protejate) sub un capacel destul de lung slotul SD si slotul care iti permite adaugarea unui SIM prin care poti avea acces la internet 3G/4G in caz de nevoie, iar imediat in vecinatatea lor, o serie de guri de ventilatie. Si, daca tot am ajuns la acest capitol al sistemului de racire, sa spune ca ultrabookul dispune de un ventilator care, uneori, scoate un zgomot usor iritant, dar numai atunci cand se incalzeste din cauza supra-solicitarii.

La capitolul sunet Thinkpad X1 Yoga nu exceleaza, el fiind echipat cu doua difuzoare stereo amplasate dedesubt, spre extremitati (stanga si dreapta), insa suficient cat sa iti ofere o experienta audio decenta. Altfel, nimic spectaculos, dar se pot atasa o pereche de boxe sau un sistem 5+1 la nevoie.

Baterie

La o incarcare full a baterie lui ThinkPad X1 Yoga, aceasta ofera pana la o zi de utilizare normala si pana la 5-6 ore de utilizare intensa (ecranul pornit in tot acest timp cu luminozitatea variind intre 75 si 95%). Per total, noi am fost mai mult decat multumiti de autonomia bateriei cu 4 celule a lui ThinkPad X1 Yoga, deoarece ne-a scapat de stresul de a reincarca bateria pentru a il putea utiliza pe parcursul unei zile. Probabil, ca pe modelul cu display OLED 2K, nu veti reusi sa scoateti o zi de utilizare, insa aveti avantajul unui display superb si oricum un ultrabook ofera standard in jur de 8-9 ore de utilizare.

Concluzie

ThinkPad X1 Yoga este de departe cel mai flexibil laptop 2-in-1 de 14″, el fiind foarte versatil datorita sistemului sau de balamale rigid si stabil. In plus, este foarte practic, rezistent la socuri si usor de transport, iar bateria nu te lasa la greu atunci cand calatoresti.

Plusuri:

constructie solida, desi este foarte usor si subtire

ecran multi-tactil OLED

senzor de amprente

performant si ideal pentru munca de birou / pe teren

tastatura iluminata si protejata la varsari accidentale de lichid

slot GSM

slot SD

Minusuri:

difuzoarele stereo nu ies din tipar

pretul ridicat

Lenovo ThinkPad X1 Yoga se gaseste in oferta magazinelor de retail romanesti in mai multe variante optionale (pana la 16GB RAM, pana la 512SSD, procesor i7, ecran 2K, etc). Ultrabook-ul in varianta cu procesor i5, 8GB RAM, SSD de 256GB si ecran Full HD, are un pret afisat de 8.199 lei la eMAG.