Philips Moda 275C5 Review – Eleganta si culoare pentru mediul office

Prin intermediul diviziei MMD, Philips continua si anul acesta traditia monitoarelor lansate sub brandul Moda, o gama care aduce versatilitate, utilitate, eleganta si de vreo cativa ani incoace si culoare spatiilor de lucru fie ca vorbim de cel de acasa sau de cel de la munca.

In ultimele doua luni de zile, am avut ocazia sa testez cel mai recent monitor Philips, Moda 275C5, model cu rama ultra-subtire, aspect stilat si o baza iluminata in mai multe culori prin intermediul tehnologiei Ambiglow Plus de care beneficiaza noua generatie de monitor Moda. Pe langa aceste caracteristici Philips Moda 275C5 mai ofera alte cateva lucruri utile si la fel de interesante. Asa ca, va propun, sa parcurgem impreuna in minutele urmatoare review-ul acestui monitor.

Aspect

Dupa cum se poate vede in fotografiile realizate in perioada testelor, noul monitor Philips Moda beneficiaza de o carcasa din material plastic lucios cu rama ingusta, rama care, alaturi de sistemul de iluminare Ambiglow Plus a stativului creeaza acea experienta unica, incantatoare si placuta ochiului. Baza beneficiza de o serie de functii de iluminare: se poate activa automat la pornirea calculatorului, poate fi setata de utilizator dupa starea si preferintele sale, dispune de o setare de temporizare a luminii emise sau pur si simplu poate fi oprita iluminarea acestui stativ. Pe langa baza iluminata de tehnologia W-LED dezvoltata de Philips (Ambiglow Plus), stativul mai beneficiaza si de un brat care permite inclinarea panoului LCD AH-IPS la un unghi intre 5 si 20 de grade, pentru o pozitionare cat mai adecvata privitorului.

Monitorul cantareste aproape 6 kilograme si este extrem de subtire si usor de manevrat in spatiul de lucru, el putand fi astfel mutat rapid in orice colt al biroului.

Afisaj

Afisajul cu aceste rame foarte subtiri masoara 27″ in diagonala, dar lasa impresia ca este mult mai mare in dimensiuni (613 x 372 x 42 mm) si beneficiaza de rezolutie Full HD (1.920 x 1080 pixeli la frecventa de 60MHz). Display-ul dispune de un raport al aspectului de 16:9, are un timp de raspuns de 5 milisecunde si unghiuri de vizibilitate decente pana la 178 grade. Acest lucru se datoreaza luminozitatii panoului 250 cd/m², al contrastului 1000:1 si a tehnologie SmartImage si Smartcontrast de care monitorul beneficiaza. In plus, acest display al monitorului beneficiaza de tehnologia Flicker Free (fara scintilatii), pentru o experienta cat mai placuta si mai putin obositoare ochiului.

Conectivitate

La capitolul conectivitate monitorul Philips Moda 275C5 vine echipat cu port VGA (analog classic), cu port HDMI (intrare si iesire audio HDMI), port MHL (ceea ce inseamna ca putem conecta si afisa pe acest monitor tot ceea ce vedem pe ecranul unei tablete sau al unui smartphone) si adaptorul AC pentru priza 100-240VAC, 50-60Hz prin care alimentam monitorul cu energie. Sa mentionam si faptul ca in timpul utilizarii monitorului acesta consuma in media aproximativ 21W, 0.5W cand se afla in standby si cel mult 0.3w cand este oprit. Poate ca ar fi fost utile alte cateva porturi precum un DisplayPort sau porturi USB 3.0

Software / Interfata

Philips Moda 275C5 dispune de un meniu de tip OSD (pe ecran) care permite navigarea foarte rapida prin setarile sale, lucru ce se poate realiza cu ajutorul butoanelor tactile amplasate in partea inferioara si usor in lateral dreapta. Meniul dispune de o serie de functii, precum setarile pentru tehnologia Ambiglow+, Input (porturi HDMI, VGA sau MHL-HDMI), Imagine (unde avem o serie de setari smart pe langa setarile de contrast, luminozitate sau acuitate), Culoare (setarea temperaturii culorilor afisate, sRGB sau definite de utilizator), Limba (din pacate, nu dispune de limbra romana ceea ce e putin ciudat, dar avem limba engleza si nu cred ca va fi o problema), Setari OSD (amplasarea meniului pe ecran pe verticala sau orizontala, transparenta lui sau timpul dupa care acesta sa dispara de pe ecran) si Setup (ultima categorie care permite resetarea tuturor setarilor in caze de nevoie).

Concluzie

Cu Moda 275C5, producatorul Philips se adreseaza unui anume tip de utilizator, si anume, se adreseaza celor ce sunt in cautarea unui monitor cu design luxuriant care sa completeze imaginea de ansamplu a biroului in care lucreaza. Adica, clientului business (office). Faptul ca este dotat cu un stativ ce isi poate schimba culoarea emisa prin intermediul LED-urilor (a tehnologiei Ambiglow Plus) si in acelasi timp culoarea ambientala a camerei, acesta poate intr-o oarecare masura sa schimbe starea de spirit / dispozitia utilizatorului prin intermediul acestei explozii de culori foarte vii. Nu recomand acest monitor gamerilor, deoarece el oricum nu a fost gandit pentru acest segment de clienti, insa asta nu inseamna ca nu poate fi utilizat si pentru joaca. Philips Moda 275C5 se muleaza perfect pe stilul celor care duc si continua munca de birou, seara acasa. Este pentru cei care au nevoie sa lucreze in liniste si intr-un mediu relaxant, care poate fi dat de aceasta lumina abientala, care poate inlocui cu succes chiar o lampa cu lumina difuza.

Deocamdata, monitorul nu se afla in oferta lanturilor de magazine partenere producatorului in Romania, insa puteti arunca o privire pe gama de monitoare Philips disponibile in acest moment in oferta retailerilor locali.

Pretul de pornire al acestui monitor va fi undeva in jurul a £250, aproximativ 1.250 lei.