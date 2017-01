Twitter, Spotify, Reddit, Paypal și Netflix indisponibile ore întregi din cauza DDoS atacurilor

La finalul acestei saptamani a avut loc un atac DDoS care a vizat serverele de DNS ale companiei Dyn, afectand astfel serviciile celor de la Twitter, Spotify, Reddit, PayPal și Netflix printre altii. Pe lângă acestea mai multe website-uri, aplicații sau servicii au fost indisponibile total sau parțial, motiv pentru care astăzi internetul s-a comportat ciudat.

Din spusele celor de la Dyn, care controlează sistemul DNS al mariilor companii, Reddit, Twitter, Netflix, etc au anunțat că foarte mulți utilizatori sunt afectați, însă există și useri care pot accesa site-urile si serviciile companiilor mai sus menționate.

This attack is mainly impacting US East and is impacting Managed DNS customer in this region,” the company wrote at 8:45am ET. “Our Engineers are continuing to work on mitigating this issue.

The attack appears to have started just after 7am ET and appears to have affected huge swaths of the East Coast and much of the Midwest.