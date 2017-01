Evolio X-Fit Review – 30 de zile de utilizare, incarcare wireless si un pret excelent

Evolio a ajuns la cel de-al III-lea smartwatch dupa lansarea modelului Evolio X-Fit la finalul acestei veri, ceas inteligent care completeaza portofoliul din care mai fac parte modelele X-Watch si X-Watch Pro, smartwatch ce a ajuns si pe masa noastra de teste toamna aceasta.

X-Fit este un smartwatch care se adreseaza clientului cu buget limitat, dar care ofera o experienta apropiata de cea a ceasurilor inteligente de top. Acest lucru se datoreaza unor caracteristici pe care multi clienti le cauta la un astfel de gadget, si anume: incarcare wireless (incarcator inclus in cutie), baterie cu o autonomie mare de functionare si rezistenta la contactul cu apa.

Dar, haideti, sa aflam impreuna in minutele urmatoare care sunt functiile si utilitatea acestui smartwatch lansat sub brandul Evolio, pe piata locala.

Design

Evolio X-Fit este un smarwatch sport rezistent la contactul cu apa, care se adreseaza in principal oamenilor activi. Ceasul poate fi utilizat atunci cand iesiti la alergat, in escapadele montane, sau pur si simplu in activitatile zilnice. X-Fit este construit din material plastic solid si este usor curbat. Inclusiv ecranul E-Ink este curbat, astfel ca se muleaza perfect pe incheietura mainii purtatorului. Cureaua ceasului este realizata dintr-un material plastic cauciucat, rezistent la transpiratie (apa in general).

Display-ul E-Ink al ceasului permite vizualizarea informatiilor afisate in bune conditii si la unghiuri largi, indiferent daca afara este o zi insorita sau ploua, deoarece culoarea de fundal a ecranului poate fi schimbata din alb in negru, in functie de preferinta fiecarui utilizator.

Hardware

X-Fit masoara 10mm grosime, deci este subtire si cantareste numai 45 de grame, iar cadranul ceasului masoara 50 x 45 x 10 mm, respectiv 36.4 x 70.3 mm afisajul. Acest gadget smart dispune de conectivitate Bluetooth 4.0, de un sistem de vibratii pentru notificarea utilizatorul despre activitatiile de pe telefonul mobil (ceasul poate fi conectat cu un smartphone prin intermediul unei aplicatii) si sta foarte confortabil pe incheietura mainii. Ceasul dispune de un singur buton tactil amplasat imediat sub display-ul E-Ink, prin intermediul caruia se poate naviga prin meniul sau, trecand de la ora exacta si data, la modul de somn, la masurarea vitezei, a distantei si a pasilor efectuati pe parcursul unei zile si pana la afisarea informatiilor care privesc numarul caloriilor arse.

Software

Evolio X-Fit ruleaza un sistem propriu de operare denumit Linkit, care prin intermediul unei aplicatii disponibile spre descarcare pe Google Play store sau App store, permite conectarea acestuia la un telefon mobil cu sistemul iOS 7.0 ori o versiune mai recenta, sau la unul cu Android 4.3 sau cu o versiune mai noua de Android.

Baterie

Bateria este unul din punctele forte ale acestui smartwatch. La o singura incarcare cu ajutorul incarcatorului wireless, pe care il veti gasi in cutia in care este livrat acest smartwatch, ceasul va putea fi utilizat timp de o luna de zile fara a va face griji in privinta reincarcarii bateriei lui, ceea ce e extraordinar. Sa mai mentionam ca incarcarea de la 0 la 100% se efectueaza foarte rapid, desi se bazeaza pe un sistem de incarcare prin inductie (wireless).

Concluzie

X-Fit este ideal utilizatorului care prefera stilul de viata activ, deoarece, pe langa designul sport si incarcarea wireless a bateriei, te scapa de grija reincarcarii frecvente a acesteia. Practic, timp de o luna de zile iti poti monitoriza activitatea fitness zilnica fara griji. In plus este rezistent la contactul cu apa.

Toate aceste caracterisitici vin la pachet cu un pret adecvat, astfel ca nu trebuie sa spargeti pusculita pentru a intra in posesia lui. Pretul afisat de Evolio este de 199 lei, insa, unul din cititorii nostri fideli il va putea castiga in cadrul unui concurs care va avea loc in perioada imediat urmatoare.