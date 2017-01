Xiaomi anunta Mi Note 2, phabletul care ar putea inlocui Galaxy Note 7

Supranumit Apple-ul Chinei, Xiaomi, a anuntat astazi lansarea pe piata a noului phablet Mi Note 2, model care seamana foarte mult cu un Samsung Galaxy Note 7, deoarece, are ambele margini curbate, atat in partea frontala, cat si spre spate, dar care nu dispune de un stylus. Ecranul acestui gadget masoara 5.7″ in diagonala si dispune de rezolutie Full HD, in locul rezolutiei 2K disponibile pe de acum defunctul Note 7.

La interior, Xiaomi a echipat modelul Mi Note 2 cu procesorul Snapdragon 821, 6GB memorie RAM in varianta de 128GB spatiu stocare fisiere sau 4GB RAM in varianta cu 64GB memorie interna. In plus, gadgetul beneficiaza de o baterie de 4.070 mAh compatibila cu tehnologia Qualcomm Quick Charge 3.0, dispune de 4G LTE, camere foto de 23MP cu inregistrare video in format 4K, respectiv una de 8MP frontal. Mai este dotat cu tehnologie NFC, GPS, Bluetooth si sunet HD.

Xiaomi spune ca, pentru inceput, phabletul va fi disponibil numai in China pe argintiu sau pe negru, la pretul de 415$ in varianta cu 4GB RAM, respectiv 485$ modelul cu 6GB memorie RAM. Varianta global va fi disponibila numai in varianta de 6GB RAM cu 128GB spatiu intern si va avea un pret recomandat de producator de 515$.