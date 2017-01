Surface Studio, senzatia evenimentului Microsoft Windows 10 Event

In cadrul aceluiasi eveniment unde Microsoft a prezentat astazi versiunea upgradata a laptopului Surface Book, compania a lansat sub acelasi brand Surface primul sau Desktop PC denumit cum altfel daca nu Surface Studio, un computer all-in-one care rivalizeaza cu iMac-ul celor de la Apple, al carui design superb a atras toate privirile reprezentantilor presei prezenti in sala, precum si celor care au urmarit evenimentul in transmisiune directa pe internet.

Surface Studio beneficiaza de un sistem de balamale (zero gravity) avansat care permite pozitionarea ecranului tactil imens cu margini ultra-subtiri si tehnologie PixelSense, sa fie transformat intr-o suprafata tactila de lucru (tableta) care masoara 28 inci si numai 12.5mm grosime. Ecranul este cu 63% mai avansat ca cele care beneficiaza de rezolutie 4K, adica, nu mai putin de 13.5 milioane de pixeli se intind pe o rezolutie de 4.500 x 3.000.

De asemenea, Surface Studio este echipat cu cea de-a sasea generatie de procesoare Intel Core i7 / i5, cu 8/16 sau 32 GB memorie RAM, 1 sau 2 TB HDD, placa GeForce 980M 4GB pe modelul cel mai scump si Windows 10.

Sistemul all-in-one Surface Studio poate fi deja precomandat incepand de la 3.000$ si poate ajunge pana la 4.200$ conform Microsoft, daca se alege varianta cu toate dotarile hardware posibile.

Microsoft va incepe livrarea acestui Desktop PC elegant si ultra-performant din data de 15 Decembrie.