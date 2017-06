TESLA anunta propriul acoperis solar si acumulatorul Powerwall 2 pentru case

In vara acestui an Tesla a anuntat achizitionarea companiei SolarCity, pentru fabuloasa suma de 2.6 miliarde de dolari, companie ce va ajuta Tesla sa produca viitoare solutii prin care oamenii vor putea deveni independenti din punct de vedere energetic, dar si prietenosi cu mediul — valorificand energia solara.

La finalul acestei saptamani, in Los Angeles (la Studiourile Cinematografice Universal), Tesla a dezvaluit celor prezenti la eveniment acoperisul solar compus din tigle de sticla care au rol de a capta energia solara si de a o stoca intr-o noua baterie denumita Powerwall 2 (pret 5.500$ – produsa tot de Tesla), care, conform declaratiilor facute de Elon Musk in timpul evenimentului, va putea alimenta o casa cu 4 camere (becurile din casa), plus toate electrocasnicele uzuale timp de 24 de ore, multumita celor doua baterii Li-Ion de 14kW/h si a invertorului integrat cu care vine echipat sistemul Powerwall 2. Ce e interesant la acest acoperis solar dezvoltat de Tesla, este faptul ca, el, desi din sticla, arata ca un acoperis din tigle clasic, tigle care au o durata de viata de doua ori mai mare ca cea a asfaltului.

Elon Musk se asteapta ca noul acoperis solar si acumulatorul Powerwall 2 cu invertor, sa fie disponibile publicului larg incepand cu vara lui 2017. Din pacate, acesta nu a anuntat pretul noilor produse, insa a mentionat ca, costul total de instalare este mai mic decat suma totala pe care am cheltui-o pe montarea unui acoperis clasic + costul total al facturii de curent.

Pentru prima data in doi ani de zile, compania Tesla a iesit pe profit anul acesta, deoarece, in anii anteriori banii au fost reinvestiti in productia unui noul model de vehicul electric Tesla. Practic, fiecare noua masina a fost finantata din profitul modelului anterior.