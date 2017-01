Lenovo lanseaza Yoga Book astazi, in Romania (video)

In cadrul targului expozitional IFA 2016, ce are loc anual la Berlin, in Germania, Lenovo a prezentat o tableta 2-in-1, Yoga Book, care aduce un suflu nou pe acest segment de piata. Aceasta deoarece in ultimii ani piata tabletelor a mers pe un trend descendent, in primul rand pentru ca producatorii nu aduc mai nimic nou in materie de design sau functionalitate (nu prea mai inoveaza in zona tabletelor), iar in al doilea rand pentru ca lumea s-a cam plictisit de oferta actuala de tablete. Insa aici intervine Lenovo, producatorul chinez care ne-a prezentat o tabletea ce s-ar putea dovedi a fi un reviriment pentru aceasta piata a tabletelor.

Lenovo Yoga Book este o tableta 2-in-1 care va putea fi achizitionata fie cu sistemul de operare Android Marshmallow, fie cu sistemul Windows 10. Dar partea cea mai interesanta este faptul ca tableta dispune de o suprata denumita ‘Create Pad‘, care are functie dubla. Poate fi o tastatura virtuala, activata prin apasarea unui buton sau poate deveni o suprafata de lucru (desenat, schite, scris de mana) pentru stylusul inclus in pachetul Yoga Book.

Tableta va debuta oficial pe piata noastra in aproximativ 5 ore, insa pana la marele eveniment ce va avea loc la Galateca in seara aceasta, va oferim un clip hands-on, filmat de noi la IFA 2016, in Berlin, iar dupa oficializarea tabletei Lenovo Yoga Book pe piata romaneasca, va vom oferi si informatii despre pretul ei, si, eventual de unde o veti putea achizitiona, asta in cazul in care producatorul ne va oferi aceasta informatie.

