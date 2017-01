Pretul consolei PlayStation 4 Pro si cand o puteti cumpara in Romania

Pe 8 septembrie 2016, Sony anunta noul model de consola PlayStation 4, varianta Pro (Neo), versiune partial compatibila cu formatul 4K, asta deoarece nu permite citirea discurilor Blu-Ray.

Asa cum anuntase in septembrie, consola va fi disponibila pe piata noastra din data de 10 noiembrie 2016 la pretul recomandat de Sony, adica, de 400 de euro (1.800 lei).

Astfel, special pentru debutul acestei noi console pe piata locala, Media Galaxy pregateste un mare eveniment in cadrul magazinului sau situat in incinta Park Lake Shopping Center din Bucuresti (magazinul este situat la nivelul -1). Special pentru acest eveniment retailerul pregateste o serie de surprize celor care vor participa la eveniment.

Astfel, cei care vor participa si vor achizitiona in acea zi consola din magazin, vor intra automat intr-o tombola cu 15 premii, si anume: un controller din a doua generatie de DualShock 4, sau, la alegere, un joc Call of Duty: Infinite Warfare sau Titanfall 2.

Pe durata evenimentului, vor avea loc o serie de demo-uri pentru ca publicul prezent sa isi faca o idee despre puterea de procesare a noii console PlayStation 4 Pro (va veti putea juca pe noua consola in magazin), utilizand cateva dintre cele mai interesante titluri de jocuri compatibile cu noua generatie de PS4: Call of Duty: Infinite Warfare, Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary, Deus Ex: Mankind Divided și Titanfall 2.

De asemenea, incepand cu data de 31 decembrie 2016, din magazinele Altex si Media Galaxy se va putea achizitiona si camera dedicata consolelor PlayStation 4, la pretul de 260 lei. Iar din 24 ianuarie 2017, in oferta celor doua magazine se va regasi si casca Playstation VR al carei pret afisat este de 1.800 lei.