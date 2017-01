ParkLake are propria aplicatie mobila

Conducerea complexului comercial ParkLake inaugurat recent in Titan, a anuntat ca incepand de saptamana aceasta clientii sai se vor putea bucura si informa in acelasi timp despre ofertele magazinelor deschise in interiorul complexului, prin intermediul unei aplicatii mobile.

Dezvoltata de Fullscreen Digital, aplicatia ParkLake Shopping Center este disponibila gratuit in App Store si Google Play store. “Centrul comercial cauta sa raspunda astfel nevoilor utilizatorilor intr-un mod natural, non-invaziv,” spune ei. “Acest lucru este posibil prin analizarea traseului si a intereselor generale ale vizitatorilor pe baza datelor anonime colectate prin infrastructura Wi-Fi. Aceste informatii sunt completate prin intermediul unei aplicatii pe care utilizatorii accepta sa si-o instaleze pe propriul telefon mobil pentru a crea experiente adaptate fiecaruia dintre acestia,” au mai adaugat acestia.

Ramane sa vedem cat de non-invaziva va fi aplicatia si daca ea va servi reclame sau notifiari cu promotii ale unor magazine, care, probabil, vor plati pentru astfel de servicii promo.