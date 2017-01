Asus ROG Claymore si Claymore Core, noile tastaturi mecanice iluminate LED pentru gameri

Sub brandul Republic of Gamers, Asus a anuntat astazi lansarea pe piata romaneasca a tastaturilor ROG Claymore si ROG Claymore Core iluminate LED prin tehnologia Asus Aura, care beneficiaza de comutatoare Cherry MX dezvoltate in Germania.

Tastatura Asus ROG Claymore Core este de astazi disponibila in Romania la un pret aproximativ de 699 de lei, in timp ce modelul ROG Claymore cu numpad detasabil va ajunge la noi abia de anul viitor (2017).