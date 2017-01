Nikon D5600, cel mai nou DSLR din gama celor compatibile cu SnapBridge

Incepand cu finalul acestei luni un nou model de camera DSLR compatibila cu aplicatia SnapBridge, va fi disponibila pe piata romaneasca: modelul Nikon D5600.

Aparatul Nikon D5600 este echipat cu un senzor in format DX, de 24,2 megapixeli, care apteaza cu precizie texturi fine si reproduce clar fotografiile si clipurile video. Intervalul ISO de 100-25600 si sistemul de procesare a imaginii EXPEED 4 se combina pentru a furniza imagini detaliate si asigura gestionarea cu usurinta a scenelor in situatii cu lumina scazuta. Nikon D5600 beneficiaza de sistem de focalizare automata de mare precizie cu 39 de puncte, cu noua senzori de tip cruce in centru, ecran LCD tactil de 8,1 cm (3,2 inci) cu unghi variabil si rezolutie inalta, de 1.037.000 puncte. Vizorul optic are o acoperire a cadrului de aproximativ 95% si magnificare de aproximativ 0,82x. Cu Nikon D5600 puteti fotografia la viteze de pana la 5 fps si inregistra secvente video Full HD cursive si fin detaliate, la cadente de cadre de pana la 50p/60p.

Gratie aplicatiei SnapBridge de la Nikon, puteti sincroniza automat fotografiile cu cele dintr-un dispozitiv mobil inteligent, pe masura ce le realizati, pentru a le partaja cu prietenii. SnapBridge utilizeaza tehnologia Bluetooth low energy, care permite aparatului foto Nikon D5600 sa mentina o conexiune constanta, cu consum redus de energie, cu un telefon inteligent sau o tableta. Cu SnapBridge puteti de asemenea, sa utilizati dispozitivul mobil inteligent conectat pentru a fotografia de la distanta cu Nikon D5600 prin intermediul functiei Wi-Fi incorporate in aparatul foto.

In timpul fotografierii prin vizor, functia „Fn la atingere” ofera o alternativa intuitiva la utilizarea selectorului de comanda sau a selectorului multiplu: acum puteti opera comanda de Sensibilitate automata, precum si selectarea punctului de focalizare sau reglarea altor setari importante, prin intermediul ecranului tactil de mari dimensiuni. Iar bara de avansare a cadrelor, mostenita de la aparatele foto profesionale Nikon D5 si Nikon D500, va permite sa derulati rapid prin imagini in modul de redare. Pentru cineasti, noua functie Filmare secventiala, mostenita de la aparatele foto DSLR performante de la Nikon, simplifica transformarea scenelor cu miscare lenta in secvente de mare viteza.

Nikon D5600 este compatibil cu o gama larga de obiective NIKKOR si dispozitive Speedlight, precum si cu microfonul stereo ME-1 si microfonul fara fir ME-W1 de la Nikon. Corpul aparatului cantareste aproximativ 415g fara baterie si card SD si dispune de un grip adanc, pentru o prindere stabila si foarte confortabila.

Pretul aparatului nu a fost anuntat deocamdata.