9 milioane de telefoane Huawei P9 vandute la nivel global

Huawei a anuntat saptamana aceasta ca a comercializat un total de 9 milioane de telefoane Huawei P9 pana in prezent la nivel global, conform unui anunt facut de seful companiei chineze in cadrul lansarii pe piata a phablet-ului Mate 9 Pro.

Cifra este una record, avand in vedere ca telefonul a fost anuntat abia in luna aprilie a acestui an in Europa, China si Japonia. In prezent, telefonul este disponibil la nivel global insa, nu se stie cu exactitate daca cifra atinsa luna aceasta reprezinta numai vanzarile varfului de gama P9 sau in ea sunt incluse toate modelele lansate sub aceasta gama pe parcursul lui 2016 (P9 Plus, P9 Lite).

Astfel, in aceste 7 luni de zile de la debutul lui P9, Huawei a reusit sa comercializat in jur de 1.3 milioane de smartphone-uri P9 in fiecare luna.

Anul trecut Huawei a vandut peste 100 de milioane de telefoane la nivel global si peste 10 milioane de modele P8 Lite in mai putin de un an de zile. Astfel ca daca ne raportam la cifrele statistice din 2015, cifra totala anuntata astazi, nu reprezinta o surpriza pentru vanzarile inregistrate de Huawei, compania fiind intr-o crestere constanta in ultimii 3-4 ani de zile.