eMAG Black Friday – 1 milion de produse si reduceri totale de 35 milioane euro

eMAG Black Friday – aproape 1 milion de produse vor intra in oferta, din care magazinul spera sa vanda cel putin 800.000.

Anul trecut eMAG s-a confruntat cu o serie de probleme de logistica, printre care si problema livrarii la timp a comenzilor plasate de clientii sai de Black Friday 2015, astfel ca anul acesta compania s-a pregatit temeinic pentru ca totul sa mearga ca pe roate.

In cadrul unui eveniment cu presa organizat astazi, 14 noiembrie, de catre eMAG, magazinul de retail a oferit informatii interesante despre pregatirea lor pentru Black Friday-ul care are loc pe 18 noiembrie 2016, adica, peste exact 4 zile. Conform reprezentantilor magazinului, acestia isi doresc ca, pana pe data de 28 noiembrie 2016, sa reuseasca sa livreze clientilor lor toate comenzile ce vor fi efectuate in perioada promotiei eMAG Black Friday, cu toate ca se asteapta la vanzari mai mari ca in anul precedent (2015).

Emag spune ca au avut timp 10 luni de zile sa se pregateasca pentru acest BlackFriday, astfel, spera ei, ca totul sa se livreze in timp util multumita unui parteneriat cu firmele private de curierat, dar si cu Posta Romana, alaturi de care a amplasat pe teritoriul Romaniei nu mai putin de 202 puncte de livrare, punct din care clientul va putea plati cu cardul comanda si ridica produsele. Pentru BlackFriday-ul de anul acesta eMAG colaboreaza cu numai putin de 6 firme de curierat, iar 50% din comenzile ce le va inregistra pe 18 noiembrie, vor fi gestionate/livrate de firma Fan Curier.

In ceea ce priveste sistemul de rate, eMAG, anunta ca, vor oferi in parteneriat cu Reiffeisen Bank, optiunea de 36 rate fara dobanda (dobanda zero) sau de 12 rate cu restul bancilor partenere magazinului (cu aceeasi dobanda zero, spun ei).

Tudor Manea, directorul general al eMAG: “Anul acesta vom oferi reduceri in valoare totala de 35 de milioane euro, prin intermediul partenerilor nostri: Samsung, Asus, Arctic, Huawei, Philips, Lenovo, Apple, Procter & Gamble, L’Oreal, etc.”

Tot Manea, a anuntat ca, in cadrul promotiei de BlackFriday, vor fi introduse aproximativ 1 milion de produse stocate intr-un depozit de aproximativ 100.000 metri patrati. Acest stoc va fi manevrat de aproximativ 1.500 de angajati care vor lucra in depozit, in call center si in showroom-ul magazinului. De asemenea, compania a anuntat o investitie de 2 milioane de euro in logistica (departamentul IT, hosting), iar pentru ca totul se decurga bine, eMAG a angajat in jur de 500 de oameni (programatori si IT-isti).

Pentru ziua de 18 noiembrie eMAG are pregatite:

40.000 de televizoare

50.000 de smartphone-uri

20.000 de laptopuri

17.000 de frigidere

35.000 aparate de ingrijire personala

100.000 de electrocasnice mici

100.000 parfurmuri si set-uri cadou

100.000 de jocuri si jucarii

20.000 anvelope

1.000 de aparate de fitness

1.500 produse smart home

Inregistrarea audio a conferintei de presa, poate fi ascultata aici.

Emag se asteapta sa vanda aproximativ 800.000 de produse, de pe urma carora sa incaseze in jur de 250 de milioane de lei.