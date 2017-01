OnePlus 3T anuntat cu procesor Snapdragon 821 si baterie mai buna

Astazi, 15 noiembrie, start-up-ul chinezesc OnePlus a anuntat un nou smartphone, de fapt, un upgrade al flagship-ului lansat in prima jumatate a acestui an denumit OnePlus 3T, model ce vine cu cateva imbunatatiri semnificative, cum ar fi un procesor mai puternic, o baterie care va oferi o autonomie mai lunga de utilizare a noului telefon si o noua culoare — GunMetal Grey.

OnePlus 3T este echipat cu noul chipset Snapdragon 821, are aceeasi memorie RAM – 6GB, aceeasi camera principala pe spate de 16MP, insa o camera frontala pentru selfies cu senzor de 16MP in locul celei cu senzor de 8MP pe modelul precedent. Astfel, nou model va fi si mai performant ca restul telefoanelor din piata. AnTuTu proclama modelul OnePlus 3 ca fiind cel mai rapid telefon testat prin aplicatia sa, asteptam cu mare interes primele rezultate benchmark realizate de noul 3T.

De asemenea, OnePlus 3T spre deosebire de OnePlus 3, vine cu o baterie a carei capacitate este mai mare cu 13%, adica, in loc de 3.000 mAh, noua baterie are capacitatea de 3.400 mAh si beneficiaza de aceeasi tehnologie de incarcare rapida Dash Charge.

Telefonul va putea fi achizitionat in Europa direct de pe site-ul companiei OnePlus la pretul de 440 de Euro in varianta de 64GB, respectiv 480 de Euro in varianta de 128GB, incepand cu data de 28 noiembrie. Culorile disponibile vor fi GunMetal si Gold.