Romania are 10 nominalizati pe lista celor 100 de lideri ai inovatiei din Europa

Google anunță publicarea listei celor 100 de lideri ai inovației din Europa Centrală și de Est, în cadrul celei de a treia ediție a proiectului New Europe 100 (NE100). Proiectul NE100 este organizat de Res Publica împreună cu Visegrad Fund, Google și Financial Times, și în cooperare cu importante instituții din această regiune a Europei. România are zece nominalizări pe lista ediției 2016. Domeniile în care s-au remarcat reprezentanții României sunt diverse: de la educație și advertising, inginerie, administrație publică sau securitate.

Zece nominalizări are România pe lista NE100 2016:

Andrei Dunca – fondator LiveRail: Andrei a fondat LiveRail, o platformă de monetizare a reclamelor video online, cumpărată în 2014 de Facebook cu 500 de milioane de dolari.

– CEO și fondator ARCA Space Corporation: Compania a dezvoltat ArcaBoard, o mașină electrică zburătoare, disponibilă pentru achiziționare. ArcaBoard a fost lansată în decembrie 2015. Andras Lenard, Attila Bustya – co-fondatori Spider Drone Security: Spider Drone Security este o companie ce oferă servicii de monitorizare și securitate cu ajutorul dronelor.

– co-fondator și CEO TypingDNA: TypingDNA este un start-up care dezvoltă tehnologii de securitate cibernetică bazate pe tiparul de utilizare a tastaturii de către fiecare persoană. Dan Nechita – consilier al primului-ministru al României – Dan Nechita este responsabil de proiectul IThub.gov.ro, o platformă guvernamentală dezvoltată împreună cu sectorul privat și mediul antreprenorial, în scopul creșterii calității serviciilor publice cu ajutorul tehnologiei

– fondatori Clepsisoft CyberFog – Clepsisoft CyberFog este o companie de „ethical hacking”, care ajută protecția unei organizații prin crearea a mii de computere și servicii false, ascunzând astfel echipamentele reale de potențiale atacuri. Andrei Avădănei – CEO Bit Sentinel Security și președintele ONG-ului Cyber Security Research Center from Romania (CCSIR) – Andrei este unul dintre cei mai importanți experți în securitate cibernetică și IT din România. CCSIR, ONG-uul al cărui președinte este organizează cea mai mare conferință de securitate cibernetică și hacking din Europa Centrală și de Est, DefCamp.

– fondator fundația Simplon România – Fundația oferă tinerilor cursuri de programare și pregătire pentru a deveni dezvoltatori de software. Din 2014, Simplo România a organizat peste 40 de evenimente, cu aproape 2000 de participanți. Andreea Hanganu – co-fondator Institute for Digital Government (IDG) – IDG este o organizație românească a cărei obiectiv principal este modernizarea instituțiilor publice și non-profit din România prin dezvoltarea comunicării digitale.

Lista completă a celor 100 de inovatori din Europa Centrală și de Est este disponibilă la http://ne100.org/.

„Vrem să prezentăm oameni întreprinzători din Europa Centrală și de Est, a căror povești inspiră, sunt pline de creativitate și implicare socială. Regiunea noastră poate fi mândră de ai săi dezvoltatori, întreprinzători, oameni de știință sau cultură. Ei reprezintă forța motrică a inovației și viitorului”, a declarat Wojciech Przybylski, președintele fundației Res Publica, inițiatorul proiectului.

Lista finală a celor 100 de nume a fost realizată pe baza nominalizărilor venite din partea partenerilor proiectului și a publicului. Anul acesta, cea mai mare parte a finaliștilor sunt persoane sau echipe din zona de business (54%) și social/politică (29%). Alte categorii includ știință (10%), dar și media și cultură (7%). „Este încurajator să vedem tot mai multe business-uri de succes construite pe baza inovației, născute în Europa Centrală și de Est. Acest lucru reflectă un potențial imens în zonă și arată că tehnologiile și economia digitală nu sunt o provocare, ci mai degrabă o oportunitate pentru oameni de știință, antreprenori și activiști”, a declarat Marta Poślad, Head of Public Policy & Government Relations CEE Google.

„Ideea din spatele New Europe 100 este să scoatem în evidență potențialul și creativitatea Europei Centrale și de Est. Mai mult, NE100 este o platformă de networking, care sprijină inovatorii să se întâlnească și să discute. Credem că acesta este cel mai bun mod în care să susținem dezvoltarea ideilor autentice și inovatoare, a progresului de care va beneficia întreaga lume”, a adăugat Beata Jaczewska, director executiv International Visegrad Fund.

Lista NE100 a fost creată ca parte a unei campanii care are ca scop promovarea inovației în Europa Centrală și de Est, prin evidențierea celor care sunt motorul schimbărilor pozitive în societate. Aceasta este cea de a treia ediție a proiectului, organizat de Res Publica, Google, International Visegrad Fund și Financial Times, în colaborare cu numeroase instituții din Europa Centrală și de Est.