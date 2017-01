Sony Xperia XZ Review.

La inceputul acestui an Sony Mobile a debutat gama Xperia X, insa niciunul dintre cele trei modele anuntate atunci si nici macar Xperia XA Ultra anuntat in luna mai, nu erau demne de a se bate cot la cot cu varfurile de gama lansate de comcurenta (Galaxy S7, LG G5, Huawei P9, HTC 10, iPhone 6S, etc). Astfel ca toamna aceasta producatorul nipon a introdus pe piata Xperia XZ, un smartphone care ofera acelasi hardware performant disponibil pe majoritatea varfurilor de gama din 2016, cat si un design metalic, Sony preferand sa se indeparteze de sticla cu care si-a obisnuit clientii pe telefoanele sale premium.

Astazi va propun sa aflam impreuna daca Xperia XZ se ridica la pretentiile pietei actuale si cum a performat el in testele noastre in tot acest timp.

Aspect / Afisaj

Xperia XZ pastreaza elementele traditionale gamei Sony Xperia, si anume: carcasa patratoasa cu margini usor rotunjite (rama din plastic), carcasa care acum este realizata in mari proportii din metal (denumit de japonezi – Alkaleido) si este rezistenta la apa si praf; butonul de pornire emblematic sub care acum se ascunde un senzor pentru amprente. Xperia XZ masoara 146 mm lungime, 72 mm latime, 8.1 mm grosime si cantareste exact 161 grame. Estetic vorbind, telefonul nu difera prea mult de modelele anterioare, insa nu putem sa trecem cu vederea cateva lucuri care pe mine personal m-au deranjat la capitolul design: 1) Spatele telefonului este intrerupt in partea de jos a carcasei (element realizat din material plastic la fel ca si rama lui), ceea ce face ca estetica telefonului sa fie usor neprofesionist lucrata (as fi preferat sa vad acele linii pentru antenele radio ca pe iPhone sau HTC, in locul acestei bucati de plastic care completeaza metalul carcasei). Sony a trebuit sa faca acest compromis penru ca telefonul sa nu piarda semnal si de asemenea sa ii ofere acestuia rezistenta la apa. 2) Apoi, carcasa metalica cameleon cu finisajul ei mat este un adevarat magnet de amprente, necesitand mai mereu curatarea suprafetei acesteia. 3) Un alt aspect care nu-mi place la design-ul denumit de producator ‘Loop’ este corpul foarte lung al telefonului, cu toate ca ecranul masoara numai 5.2″ in diagonala. Din punct de vedere al dimensiunii prin comparatie, Xperia XZ este mai mare ca un S7 Edge, la fel de lung ca un OnePlus 3 si aproape cat un Galaxy Note 7! Acest lucru se datoreaza celor doua difuzoare stereo amplasate frontal, care, inevitabil, creste lungimea telefonului.

Sony a echipat acest Xperia XZ cu un ecran de tip IPS LCD. Culorile superbe redate de acest display poate fi observat foarte limpede atunci cand vizionam videoclipuri pe YouTube in format Full HD. Chiar daca rezolutia ecranului nu este Quad HD (2K) ca pe alte varfuri de gama de anul acesta, 1080p este o rezolutie optima din punctul nostru de vedere. La acest capitol ajuta destul de mult si motorul de imagine X-Reality dezvoltat de Sony in tandem cu tehnologia Bravia si cea Triluminos integrata in acest model de telefon. In plus, aveti in sectiunea Setari modul Super-vivid, care, odata setat face ca, culorile sa devina foarte aprinse, foarte vii. Un lucru benefic, deoarece ochiul fiecaruia percepe si/sau prefera un anumit tip de culori (mai calde sau mai reci). Afisajul are o densitate de 424 de pixeli per inch, este multi-tactil (pana la 10 puncte simultan) si este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass usor curbata spre margini.

Hardware

Xperia XZ este un varf de gama in toata regula, astfel ca hardware-ul este la randul sau demn de aceasta eticheta. La interior se gaseste procesorul Qualcomm Snapdragon 820 pe 64-bit, 3GB memorie RAM, acceleratorul grafic mobil Adreno 530 si 32 sau 64GB memorie interna (in functie de modelul ales), astfel ca ruleaza perfect orice joc instalezi de pe Google Play store, iar experienta de utilizare este una lina, fara urme de lag. De asemenea, telefonul este disponibil in variante single sau dual nano SIM (slotul hibrid functioneaza si ca slot micro SD).

In testele benchmark Xperia XZ a realizat un scor de 126.928 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv un scor de 3.501 puncte multi-core si 1.543 puncte single-core in aplicatia GeekBench 4.

Sunetul este un alt capitol la care smartphone-ul Xperia XZ exceleaza, deoarece beneficiaza de doua difuzoare stereo amplasate frontal, ceva ce majoritatea telefoanelor de top de anul acesta nu au, astfel ca experianta in jocuri sau atunci cand urmarim clipuri este una deosebita, amintindu-ne de telefoane precum Nexus 6P. In plus, dispune de tehnologie audio Hi-Res, care iti permite sa asculti muzica in casti la o calitate superioara altor modele de smartphone din acelasi segment de piata.

Software

Xperia XZ este livrat in cutie cu sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow, dar va beneficia curand de un upgrade la Android Nougat. Peste sistemul de operare avem interfata grafica devenita clasica de acum a celor de la Sony, insa, de data aceasta, este si mai bine retusata / actualizata si mai putin aglomerata de functii inutile sau aplicatii nefolositoare utilizatorului, astfel ca experienta noastra a fost una placuta si destul de apropiata de cea stock (curata) Android, experienta pe care o intalnim, de obicei, pe telefoanele Nexus sau Google Pixel.

Ce mi-a placut la interfata actuala de pe telefoanele Xperia, e faptul ca ai optiunea de ‘Cautare’ rapida prin telefon, doar printr-o glisare de sus in jos pe ecranu telefonului sau puteti accesa sertarul cu aplicatii unde, in partea stanga, veti gasi aceasta optiune de cautare sub care Sony va ofera si o serie de recomandari de aplicatii. De asemenea, in bara de notificari puteti modifica / rearanja functiile si scurtaturile care apar acolo.

Camera

Camera foto principala de pe spate dispune de un sistem de senzori de imagine triplu: Exmor RS de 23MP cu deschidere f/2.0, RGBC-IR si un senzor de focalizare LASER, plus stabilizare electronica (software) a imaginii, astfel ca fotografiile ies superb, iar filmarea pana la rezolutie maxima 4K (2.160p la 30 de cadre pe secunda) este de o calitate buna si stabilizata, putand astfel capta in focus obiecte aflate in miscare, mai ales cand filmam direct din mana si nu avem un punct de sprijin ori filmam fara un trepied pentru smartphone.

Aici aveti o galerie foto realizata cu aceasta camera principala de pe spate, care dispune de un blit in doua tonuri.

In partea din fata, se afla camera pentru selfies cu senzor de 13MP capabil sa fotografieze la luminozitate redusa si la unghi larg de captare f/2.0 (HDR inclus).

Baterie

Bateria are o capacitate maxima de 2.900 mAh si ofera la o incarcare full pana la o zi si un pic de utilizare, dar, in medie, o zi intreaga ceea ce nu e rau. Telefonul Xperia XZ beneficiaza de incarcare pe standardul (port) USB-C si de tehnologie de incarcare rapida Qualcomm Quick Charge 3.0. In plus, Sony spune ca, Xperia XZ poate invata dupa tiparul fiecarui utilizator si frecventa cu care acesta incarca bateria telefonului, astfel ca autonomia bateriei va fi tot mai buna odata cu trecerea timpului, datorita acestei optimizari inteligente, adaptabile.

Concluzie

Sony Xperia XZ este un telefon nou, care ofera un design elegant metalic, dar care lasa de dorit din cauza materialului plastic utilizat de producator la realizarea ramei si a unei mici portiuni din spate: in primul rand pentru ca face ca smartphone-ul sa fie rezistent la apa si in al doilea rand pentru ca sa nu piarda semnal radio/gsm. Desi, asta nu va fi o problema pentru cei care apreciaza un telefon cu adevarat rezistent la apa. In ceea ce priveste hardware-ul telefonul ruleza exemplar orice sarcina ii dai sa proceseze, fie ca vorbim de jocuri sau continut video. In testele noastre s-a descurcat foarte bine.

Plusuri:

rezistenta la apa

difuzoare stereo amplasate frontal

hardware performant

bateria tine o zi intreaga asa cum promite producatorul

senzor pentru amprente

slot hibrid nano SIM / micro SD

Minusuri:

plasticul utilizat la imbinarea carcasei si rama telefonului, la fel din plastic

destul de lunguet pentru un smartphone cu ecran de 5.2″

rezolutie ecran doar Full HD

Pretul telefonului variaza intre 2.999 lei si poate ajunge pana la 3.299 lei, in functie de modelul si culoarea aleasa.