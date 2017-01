Evolio anunta iSmart Ultra, o camera sport 4K si mai performanta

Evolio a anuntat astazi lansarea unei noi camere de actiune (action cam), si anume modelul iSmart Ultra, care dispune de filmare profesionala in format 4K la 30 de cadre pe secunda, multumita senzorului optic Panasonic de 12MP cu care este echipata si a tehnologiei de codare video Ambarella.

Aceasta camera mai poate filma videoclipuri in format Full HD pana la 120 de cadre pe secunda sau in format HD (720p) pana la 240 de cadre pe secunda, astfel ca permite realizarea unor clipuri in slowmotion la o calitate excelenta.

Action cam-ul iSmart Ultra dispune de un display de 2 inci, procesorul Ambarella A12 si o baterie de 1.050 mAh suficienta pentru 90 de minute de filmare neintrerupta. De asemenea, beneficiaza de un slot micro SD in care pot fi introduse card-uri de pana la 128GB, pentru stocarea continutului filmat/fotografiat.

„Piața camerelor video în noiembrie 2016 aproape că s-a dublat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Prețurile acestor dispozitive au înregistrat însă o scadere, reducerea fiind de aproximativ 35 de procente. În acest context, dar și din dorința de a ne extinde portofoliul pe segmentul action camera, am mizat foarte mult pe calitatea și performanța componentelor hardware, dar și pe atribuirea unor funcționalități excepționale noului produs iSmart Ultra. Astfel a rezultat o cameră de acțiune revoluționară, pe care am echipat-o cu senzor optic Panasonic de 12MP și cu unul din cele mai noi și mai puternice procesoare de codare video Ambarella. Filmările și fotografiile au o luminozitate și o claritate sporită, și sunt redate de iSmart Ultra la o calitate profesională de excepție, putând satisface cerințele chiar și celor mai pretențioși utilizatori. ” – declară Liviu Nistoran, Fondator Evolio.

In plus, iSmart Ultra este dotata cu lentile cu unghi larg de pana la 170 de grade si de senzorul CMOS Panasonic 34110, care permite un interval de focalizare de 12 cm la infinit. Astfel camera poate capta imagini de pana la 12 MP in mod standard, iar cu ajutorul auto-temporizatorului de care dispune, poate surprinde 3 fotografii/secunda, 15 fotografii/4 secunde sau 30 imagini/8 secunde. Camera mai dispune de conectivitate Wi-Fi, micro USB si HDMI, si este compatibila cu sistemele de operare Android, Windows, iOS, MacOS si Linux.

La fel ca si modelul iSmart 4K testat de noi recent, iSmart Ultra vine cu un kit complet de accesorii si sisteme de prindere, inclusiv o carcasa care o face sa fie rezistenta la apa, astfel ca se poate filma in apa pana la o adancime maxima de 50 de metri.

Evolio iSmart Ultra are un pret recomandat de 799 lei, dar poate fi achizitionata prin sistem de precomanda incepand de astazi, 16 noimebrie, la pretul promotional de 559 lei. Oferta este valabila numai pana pe 20 noiembrie 2016, pentru comanenzile online pe site-ul producatorului — evolioshop.com.