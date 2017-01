Gionee S9, o alternativa ieftina la iPhone

Gionee este un brand chinezesc de smartphone-uri care produce astfel de gadgeturi chiar si pentru companii romanesti, precum Allview.

Saptamana aceasta chinezii au lansat un nou model, Gionee S9, un smartphone cu carcasa metalica (aluminiu) a carui esteticdra arata foarte bine. Telefonul dispune de un display AMOLED de 5.5 inci in diagonala cu rezolutie Full HD (1.920 x 1.080 px), este echipat cu procesorul octa-core MediaTek Helio P10 de 2GHz, 4GB memorie RAM si 64GB ROM (spatiu intern).

Gionee S9 masoara 7.4mm grosime si numai 168 de grame, este dotat cu o camera principala duala pe spate: senzori de 5MP, respectiv 13MP, si o camera de 13MP in partea din fata, dedicata selfie-urilor. Acest model ruleaza sistemul de operare Amigo v3.5 (adica, o versiune customizata Android Marshmallow).

Gionee S9 are si un pret atractiv. Telefonul costa $365 si va fi disponibil incepand cu data de 25 noiembrie. E posibil, ca acest model sa il vedem lansat de Allview in Romania sub o alta denumire (rebranduit).