HP Z2 Mini, un workstation foarte compact si performant

Hewlett-Packard a anuntat saptamana aceasta lansarea unui nou workstation. De aceasta data un model compact cu putere mare de procesare. Noul model poarta denumirea HP Z2 Mini si este un workstation dedicat in special celor care lucreaza in CAD, dar si celor care in zona de editare video.

“Atunci când creezi forme arhitecturale complexe, nevoia de a folosi tehnologie de ultimă oră este esențială”, a declarat Daniel Libeskind, arhitect de renume mondial și fondatorul Studio Libeskind. “Viteza de creație și complexitatea proiectelor au crescut permanent, iar sistemele de calcul performante, precum stațiile grafice HP, ajută ca viziunea designerilor să prindă viață rapid”.

Cu o inaltime de doar 5.8cm, workstation-ul HP Z2 Mini este cu 90 % mai mica decat sistemele tower traditionale. Gama HP Z vine sa completeze necesitatile acestui segment de piata, al procesarii rapide intr-un format compact. Bazandu-se pe succesul lui HP Z240 SFF, mini statia de lucru HP Z2 este de doua ori mai puternica decat orice mini PC comercial existent astazi pe piata si poate fi conectat simultan chiar si la 6 monitoare. HP Z2 Mini a fost creat pentru milioanele de utilizatori CAD, care si-au dorit hardware de dimensiuni mai mici fara a fi insa compromise caracteristicile de silentiozitate, performanta si fiabilitate in proiecte complexe.

Mai mica decat o ceasca de espresso, noul workstation HP Z2 Mini este construit sa ajute la designul unor proiecte diverse, de la electronice ultramoderne, pana la case sau cladiri de birouri. Statia de lucru este echipata cu procesoarele de ultima generatie Intel Xeon, grafica profesionala de la NVIDIA si foloseste unitatile de stocare HP Z Turbo Drive pentru accesarea rapida a fisierelor de mari dimensiuni.

“HP Z2 Mini, prima stație grafică mini din lume, aduce puterea de calcul și versatilitatea într-un format mai mic cu un design reprezentativ”, a declarat Gwen Coble, Director al diviziei Workstation, Thin Clients, Retail Solutions and Immersive Computing, EMEA, HP Inc.

Cum spatiile de birouri devin tot mai restranse, sectorul de business are din ce in ce mai multa nevoie de statii de lucru mai mici, asa cum este HP Z2 Mini. Datorita formei foarte compacte, HP Z2 Mini seamana mai degraba cu un super calculator al viitorului decat cu un PC actual. Cu o forma octogonala speciala, HP Z2 Mini este cea mai eleganta statie de lucru produsa de HP de-a lungul a 35 de ani. HP Z2 Mini incorporeaza ADN-ul seriei HP Z, inclusiv certificarile ISV plus experienta acumulata in urma a 368.000 de ore de testare a calitatii.

Statia permite utilizatorilor numeroase optiuni de amplasare: pe sau sub birou, in spatele unui monitor HP Z sau pe un perete. Inginerii HP au creat ventilatoare speciale si un sistem de racire care aduc un nivel scazut de zgomot (HP Z2 Mini este cu 63% mai silentios decat un mini PC din clasa business).

HP Z2 Mini va fi disponibil in Romania de la jumatatea lunii ianuarie a anului viitor (2017), la un pret recomandat de 850 euro.