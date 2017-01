Pretul telefonului Huawei Honor 8 (Galerie foto eveniment lansare)

In cadrul unui eveniment cu presa care a avut loc astazi, 22 noiembrie, in Studio Baragan, Bucuresti, Huawei a lansat pe piata romaneasca cel mai bine echipat smartphone din gama Honor, modelul Honor 8, anuntat inca din luna iulie a acestui an.

“Honor 8 se bucură de un succes imens la nivel internațional, așa că ne propunem ca, local, să îi oferim contextul necesar pentru a ajunge în scurt timp la aceeași popularitate. Suntem încrezători că românii vor fi cuceriți de pachetul complet cu care telefonul vine: performanțe și design, la un preț mai mult decât competitiv“, a declarat Fred Wangfei, Director of Romania Consumer Business Group.

Huawei Honor 8 beneficiaza de o carcasa din sticla, a carei parte din spate este realizata din nu mai putin de 15 straturi de sticla. Pe partea din fata telefonul beneficiaza de un display de 5.2″ acoperit si protejat de un strat de sticla 2.5D usor curbata pe margini.

Telefonul Honor 8 ne aminteste de varful de gama lansat in prima parte a anului, datorita camerei sale duale de pe spate echipata cu 2 senzori de 12MP (RGB + Monocrom). Frontal este dotat cu o camera de 8MP. Performanta hardware este data de procesorul octa-core Kirin 950 si cei 4GB memorie RAM. Honor 8 mai beneficiaza de o baterie de 3.000 mAh si 32 sau 64GB memorie interna la care se poate adauga un card, prin intermediul slotului micro SD.

Pretul telefonului Honor 8 difera in functie de stocarea interna a telefonului. Modelul de 32GB este disponibil pe Pearl White (alb), Midnight Black (negru) si Sapphire Blue (albastru) la pretul de 1.899 lei, respectiv 2.099 lei in varianta de 64GB pe Sunrise Gold (auriu) sau Sapphire Blue (albastru).

Specificații tehnice